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10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка на фаворита: прогноз на матч «Химки» — ЦСКА

Юран против братьев Березуцких.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА прервал свою серию из 5 побед подряд в 2022 году, сыграв вничью 2:2 с «Уралом». Армейцам еще повезло, что на последней минуте в их ворота не поставили пенальти (ошибку судьи уже признали). Соперник действовал смело в том матче, и красно-синие как будто растерялись. Статистика это подтверждает: 14:10 по ударам по воротам, 6:6 по ударам в створ. Так и не скажешь, что ЦСКА играл против команду со дна таблицы. Из хороших новостей — Языджи продлил свою голевую серию, у турецкого новичка уже 7 мячей в 5 матчах. Из плохих — армейцы потеряли из-за травмы Дивеева, заменить его особо некем. Фукс болел, и пока вряд ли готов играть.

У «Химок» свои проблемы. В пятницу прошла новость, что несколько игроков могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за разногласий с тренером по стартовому составу. Как выяснилось, в основе может выйти сын главного инвестора клуба Садыгов. Странная история, особенно, учитывая, что команда находится на 14-м месте и после этого тура может упасть ниже. Из позитива — к тренировкам вернулись Жирков и Мамаев. Опытные игроки сейчас нужны «Химкам». 35-летний Глушаков уже тащит команду, забив 8 голов в 20 матчах, и помощь ему не помешает.

«Химки» выиграли два последних матча у «Урала» (1:0) и «Рубина» (3:2), причем оба в гостях. Но набрать еще три очка во встрече с таким соперником, как ЦСКА, будет очень сложно. Армейцы должны сделать выводы после прошлого тура и сыграть четче с командой, уступающей в классе. БК «Марафон» дает на победу ЦСКА коэффициент 1,61. Учитывая неоптимальную оборону красно-синих, хорошо смотрится и вариант обе забьют, тем более за 2,1 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

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