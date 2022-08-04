«Ливерпуль» готов сместить «Манчестер Сити» с трона: анонс чемпионата Англии

Действующий чемпион Англии снова является главным фаворитом турнира. При Гвардиоле «Манчестер Сити» стал машиной по завоеванию титулов: 4 золота за 5 лет, несколько Кубков, дважды взята планка в 100 голов за сезон. Пепу не дается только Лига чемпионов, но и там шансы высоки. «Горожане» взяли одного из лучших нападающих в мире Холанда, от норвежца ждут, что он забьет минимум 25 голов. Оборона с вратарем Эдерсоном, возможно, не выглядит самой сильной в лиге, но пропускает «Сити» мало — в том числе и потому, что владеет мячом по 70−80 процентов. Однако с уходом Стерлинга и Габи Жезуса (21 гол на двоих в АПЛ) состав теперь не так глубок, а сезон с учетом осеннего ЧМ будет насыщеннее, чем обычно. Да и Холанду вместе с другим новичком Альваресом еще только предстоит освоиться в Англии. Так что гегемония «Ман Сити» в АПЛ может прерваться.

«Ливерпуль» все последние годы — главный конкурент «Манчестер Сити» (не считая сезона, когда из-за травм выбыли чуть ли не все защитники). В прошлом чемпионате команда Клоппа уступила всего одно очко в гонке за золотом АПЛ. Прямо сейчас мерсисайдцы выглядят даже сильнее «Сити» — это показал Суперкубок Англии, где они победили «горожан» 3:1. Новичок Нуньес уже успел отличиться, это придаст ему уверенности. А еще «Ливерпуль» сохранил Салаха (23 гола и 13 передач в прошлом чемпионате), из значимых потерь — только Мане. Система игры у Клоппа выстроена, всем лидерам в ней комфортно, Тиаго вообще расцвел в центре поля. Активные Трент и Робертсон по краям тоже никуда не делись. Судя по коэффициентам, мерсисайдцев недооценивают, и на этом можно сыграть. Чемпионство «Ливерпуля» за 3.25 выглядит весьма заманчиво.

Если кто-то и может бросить вызов двум лучшим командам Англии, то это «Тоттенхэм». При Конте «шпоры» преобразились и вернулись в Лигу чемпионов. Убойная связка Кейн — Сон на месте (40 голов на двоих в прошлом сезоне), тактика тут тоже выстроена на 5 баллов, «Тоттенхэм» уже называют лучшей контратакующей командой мира. При этом итальянскому тренеру взяли новичков, которых он просил: тут и очень полезный как в атаке, так и в защите Перишич, тут и Ришарлисон, который может заменить почти любого в атаке, тут и защитник Лангле из «Барсы». Возможно, на старте «Тоттенхэм» не впечатлит, предсезонка у Конте жесткая, некоторых игроков тошнило, зато по ходу чемпионата мощная физподготовка вместе с глубиной состава могут сказаться в пользу «шпор».

Первый сезон «Челси» после Абрамовича и смены руководства в клубе уже получается проблемным. Часть игроков, в том числе защитники Рюдигер и Кристенсен, а также провалившийся в атаке Лукаку уже ушли, еще несколько хотят это сделать. Из приобретений — только Стерлинг и Кулибали, лондонцам явно нужны еще футболисты. Тухель заметно нервничает, а такие результаты, как 0:4 с «Арсеналом», и вовсе вызывают у него публичную критику в адрес клуба и игроков. Казалось бы, еще недавно «Челси» вместе с немецким тренером выигрывал ЛЧ и готов был сделать шаг вперед, но вместо этого следует откат. Хотя, возможно, Стерлинг, Маунт и Хавертц устроят феерию в атаке, Канте снова все будет выжигать в центре поля, а Менди сушить матчи один за другим. Тогда у нового владельца «Челси» Боэли есть шанс с ходу стать чемпионом Англии.