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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аякс» и «Рейнджерс» обменяются голами: прогноз на матч ЛЧ

Обе команды любят атаковать больше, чем обороняться.

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Источник: Reuters

«Аякс» добился отличных результатов в это трансферное окно в плане финансов, продав игроков на 200 млн евро. Но команда при этом стала слабее, все-таки ушли такие лидеры, как Аллер (31 млн), Антони (95 млн) и Мартинес (57). Взамен на родину вернули Бергвейна из «Тоттенхэма», форвард сразу стал забивать (6 мячей в 5 матчах), взяли еще новичков. Однако тренеру Схройдеру, по сути, нужно строить команду заново. В чемпионате у «Аякса» все хорошо, 5 побед в 5 матчах, но настоящая проверка нового проекта будет в Лиге чемпионов.

«Рейнджерс» в квалификации ЛЧ неожиданно выбили ПСВ, теперь встретятся с еще одним клубом из Нидерландов. В чемпионате Шотландии команда ван Бронкхорста уже отстает от «Селтика», для топ-клуба она много пропускает: 7 голов в 6 турах. Проблемой для «Рейнджерс» уже второй сезон является игра при стандартах соперника. ПСВ, кстати, дважды использовал эту слабость. Из сильных сторон можно отметить игру через правый фланг. Защитник Тавернье — такой же плеймейкер, как Александр-Арнольд в «Ливерпуле». Может и забить, и отдать пас.

Обе команды обычно играют в зрелищный футбол, нацелены на результативность. Так что мы тут вправе ждать голов. БК BetBoom предлагает коэффициент 1,88 на тотал больше 3. Также можно взять ставку обе забьют за 1,73 в «Фонбете».

Андрей Санталов.

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