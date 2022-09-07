Левандовски продолжит забивать: прогноз на матч «Барселона» — «Виктория» Пльзень

Удивительно, но обновленной «Барселоне» потребовался только один матч на раскачку. Со второго тура начал забивать Левандовски, Фати и Дембеле стараются от него не отставать, а защитник Кунде помогает не только в обороне, но и раздает голевые передачи. У Роберта уже 5 голов в 4 матчах, защитники в испанской Ла Лиге не стали для польского нападающего проблемой. «Барса», без сомнения, борется за титул в чемпионате, а Хави уже мечтает и о победе в ЛЧ. Для начала надо постараться выйти из группы с «Баварией» и «Интером» — год назад было лишь 3-е место. Сомнения вызывает лишь переполненная скамейка запасных. Тренеру нужно будет не допустить конфликтов, а как избежать, когда на место левого защитника претендуют сразу три игрока?

«Виктория» — явный аутсайдер группы С, однако чехов только обрадовало такая жеребьевка. Принимать на своем стадионе грандов и заработать на этом — уже успех. Тренер Билек возглавил команду из Пльзени и с ходу выиграл чемпионат. «Виктория» не была самой результативной в лиге, но за счет лучшей обороны взяла титул. В атаке за голы у чехов отвечает форвард Хоры, в квалификации ЛЧ он помог забить 4 мяча в 6 встречах. Главная задача для подопечных Билека — как можно реже ошибаться у своей штрафной, но вряд ли у них это получится.

«Барселона» только один раз из 23 проиграла стартовый матч ЛЧ (17 побед и 5 ничьих). Для Левандовского это особый турнир, поляк наколотил здесь 86 мячей в 106 играх. Ждем уверенную победу от каталонцев и голы от Роберта. На то, что «Барселона» выиграет с форой −3, можно поставить в «Лиге Ставок» за 2,1. На тотал Левандовского больше 1,5 БК 1Х Ставка дает коэффициент 2,12.