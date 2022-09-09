Гогниев и Осинькин покажут результативный футбол: прогноз на матч «Химки» — «Крылья Советов»

Первый матч при новом тренере Гогниеве «Химкам» не удался. Ошибки в центре поля и стремление атаковать большими силами позволяли футболистам «Оренбурга» раз за разом выбегать на скорости к воротам Лантратова. Один раз голкипер ошибся сам, еще в двух мячах его вины нет, но итог для «Химок» печальный — 1:3. У подмосковной команды уже 5 поражений подряд, как выбраться из этой ямы — непонятно. Сам тренер признает, что психологическое состояние у его игроков не очень, отсюда и потеря концентрации в какие-то моменты матча. Да и в плане «физики» химчанам непросто. Сам Гогниев хочет выстроить агрессивный футбол, чтобы его команда больше владела мячом, но когда это получится — вопрос.

«Крылья Советов» тоже поменяли игру, теперь самарцы играют в 5 защитников. В команде мало рослых футболистов, так, в центр обороны добавляют еще одного высокого игрока. Правда, от очередного гола с углового это не спасло. Матч с ЦСКА получился у команды Осинькина не такой активный, как обычный, «Крылья» нанесли всего 5 ударов по воротам. Провал случился во втором тайме, где самарцам не хватило сил, и армейцы перебили их 13:2. Возможно, сказался тяжелый матч на Кубок со «Спартаком» (0:1). Два поражения подряд и невысокое, 10-е место в таблице тоже не оставляют выбора «Крыльям» — играть в Химках надо на победу.

У Гогниева было мало времени, что-то отработать со своей командой, игра «Крыльев» более выстроенная. Есть тут и кому убегать в быстрые контратаки, достаточно вспомнить гол Ежова в Грозном. Победу гостей тут можно взять за 2,18 в «Марафоне». Еще, учитывая новый атакующий футбол от «Химок», заманчиво поставить на голы: «Бетсити» дает на тотал больше 2,5 коэффициент 1,81.