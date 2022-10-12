Симеоне возьмет реванш за поражение в Бельгии: прогноз на матч «Атлетико» — «Брюгге»

«Атлетико» нестабилен в этом сезоне, мадридцам все никак не удается выдать серию побед. Разница с «Реалом» и «Барселоной» слишком большая, понятно, что за титул в Ла Лиге недавние чемпионы Испании не борются. Но все грустно и в Лиге чемпионов. Вымученная победа над «Порту» и два поражения от «Байера» и «Брюгге» пока не дают повода для оптимизма. Симеоне пробовал играть с тремя защитниками в центре обороны (причем одним из них был Витцель), потом вернулся к схеме 4−4−2. Но прежней надежности нет. Страдает также атака: у лучшего бомбардира в сезоне Мораты лишь 4 гола. У Жоау Феликса, купленного когда-то за огромные деньги, вообще ноль мячей. Хорошо хоть клуб выкупил наконец Гризманна, и тот теперь может выходить в старте, а не с 60-й минуты.

«Брюгге» — один из главных сюрпризов в этой ЛЧ. Чемпион Бельгии выиграл три первых матча на групповом этапе (впервые в истории) и очень близок к выходу в плей-офф. В команде интересный микс игроков со всего мира. Лучшие бомбардиры — датчанин Сков и испанец Жуджла (по 6 голов). В распасовщиках — бельгиец Ванакен, ему помогают нигериец Нвадике, ганец Соуа… Дома «Брюгге» обыграл «Атлетико» 2:0 благодаря голам как раз Соуа и Жуджлы. Повезло, что Гризманн не забил пенальти, но в целом, мадридцы провели не лучший матч, особенно Витцель.

«Атлетико» редко побеждает в последние годы в ЛЧ дома, но тут ему некуда деваться. Иначе клуб впервые с 2017-го рискует не выйти в плей-офф ЛЧ. Весной 2018 года удалось взять трофей в Лиге Европы, но сейчас это будет слабым утешением для болельщиков «матрасников». Да и рано или поздно победная серия «Брюгге» в ЛЧ должна прерваться. В «Фонбете» можно поставить на то, что «Атлетико» выиграет с форой −1, за 1,73. Хорошо здесь также смотрится тотал больше 2,5 за 1,89 в «Лиге Ставок». Гол от дерзких бельгийцев очень даже возможен, хозяевам тоже надо забивать. Пока у них всего два мяча в 3 турах ЛЧ.