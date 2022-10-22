UFC 280: Оливейра — Махачев, бой Яна, прогнозы и трансляция

Сколько бы Чарльз Оливейра не напоминал, что «у чемпиона есть имя», с точки зрения промоушена, бразилец потерял титул, допустив перевес в 200 грамм на взвешивании перед боем с Джастином Гейджи. Оливейра однажды уже завоевывал вакантный пояс, для этого ему понадобилось пережить нокдаун и остановить Майкла Чендлера. 380 дней во время которых Чарльз находился в статусе чемпиона — минимальный срок для бойца легкого веса, забравшегося на пустующий трон дивизиона.

Хабиб Нурмагомедов победил Эла Яквинту в тот момент, когда UFC лишила Тони Фергюсона временного чемпионского титула из-за отказа от поединка ввиду травмы. Следующие 1077 дней в течение которых Хабиб владел короной — рекордный показатель в дивизионе до 70 кг.

Уже сейчас в сообществе поклонников смешанных единоборств пытаются сравнивать и путь Ислама Махачева, и путь Чарльза Оливейра с карьерой Нурмагомедова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456250580&hash=1a08cd72150d8069&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оливейра — Махачев

Чарльз Оливейра (33 победы, 8 поражений, 1 NC; 9 КО/ТКО, 21 SUB) — Ислам Махачев (22 победы, 1 поражение; 4 КО/ТКО, 10 SUB)

главный бой, титульный поединок в легком весе, 5 раундов.

Коэффициенты в БК Winline: победа Оливейры 2.90, победа Махачева 1.42

Прогноз редакции: победа Махачева

11 побед подряд — самая длинная победная серия для ныне выступающих легковесов. И это не единственный рекорд Чарльза. 19 досрочных побед — наибольшее количество среди бойцов UFC. Do Bronx обогнал других мастеров бразильского джиу-джитсу по количеству побед сабмишеном, он заставил сдаться 16 оппонентов. Выходец из фавел использовал 6 различных приемов для того, чтобы победить болевыми/удушающими приемами — среди них гильотины, удушение анаконды, ущемление икроножной мышцы. 18 — максимальное число бонусов за самые зрелищные выступления турнира, столько смогли заработать только 2 бойца UFC, Чарльз Оливейра и Ковбой Серроне.

Несмотря на столь впечатляющие достижения, чемпионство Оливейры стало настоящим шоком для многих экспертов из мира MMA. Бразилец ярко дебютировал в UFC в 2010 году в 20 лет и сразу же зарекомендовал себя, как зрелищный охотник за сабмишенами в партере. Затем, матчмейкеры бросили Оливейру буквально под каток, состоящий из ветеранов и топовых бойцов промоушена.

Ситуация изменилась в 2018 году, когда Чарльз стал регулярно демонстрировать в октагоне небывалый характер и помимо зрелищной работы в партере, отличные навыки муай-тай. В таком виде Do Bronx стал представлять серьезную проблему для каждого соперника. В боях с самыми тяжелыми ударниками дивизиона, бразилец доказал, что способен до конца оставаться в бою, даже упав на настил октагона после нокдауна. При этом, мало кто в здравом уме готов броситься добивать Чарльза в партер, помня о его смертельном джиу-джитсу. Бразилец провел одну защиту титула, финишировав Дастина Порье. Перед следующей защитой случился скандал на взвешивании, поэтому яркая победа над Джастином Гейджи оставила Оливейру в статусе некоронованного короля.

Титульный поединок Ислама Махачева — событие о котором говорили очень и очень давно. Абдулманап Нурмагомедов обещал, что Хабиба в статусе чемпиона UFС сменит именно Ислам. Теперь «Орел» будет в углу Махачева в качестве тренера, продолжая дело своего отца.

Соперник дагестанского бойца в сегодняшнем поединке называет титульный шанс для Махачева «заслугой Хабиба». То, что Махачев являлся основным спарринг-партнером бывшего чемпиона, весомый фактор, однако это не перечеркивает работы, проделанной Исламом в октагоне. Серия из 10 побед подряд не включает в себя имена бойцов из верхушки рейтинга дивизиона, но тут нужно винить обстоятельства, так как бои с Дос Аньосом и Дариушем сорвались в последний момент по причине травм последних. Махачев демонстрировал совершенные навыки во всех аспектах MMA, разбирая соперников на части, контролируя ход боя и уничтожая их без единого шанса. Это могут подтвердить Бобби Грин и Дэн Хукер.

Махачев и Оливейра обладают феерическим уровнем мастерства и неоднократно демонстрировали умение применить ключевые навыки по ходу поединка. Например, клинч является дистанцией, с которой Ислам великолепно переводит противника на землю, а Оливейра регулярно наносит урон соперникам. Несмотря на результативность джиу-джитсу Чарльза, шансы на то, что он поймает российского бойца на болевой/удушающий, находясь спиной на полу минимальны. Махачев славится тем, что безоговорочно доминирует в грэпплинге из топ-позиции. Скорее, Оливейра будет стараться выйти на гильотину или удушение со спины в промежуточном положении, например во время тейкдауна или попытке встать из партера. Похоже, что бразильцу придется еще раз сразиться с «демонами своего прошлого» — т.е. проявить характер и волю к победе, получив колоссальный урон и вытерпев громадное давление со стороны одного из лучших бойцов мира вне весовой категории. Способен ли Do Bronx на еще одну сенсационную победу? Узнаем уже сегодня.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456250591&hash=d14eca75fe069ca7&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ян — О’Мэлли

Петр Ян (16 побед, 3 поражения; 7 КО/ТКО, 1 SUB) — Шон О’Мэлли (15 побед, 1 поражение; 11 КО/ТКО, 1 SUB)

легчайший вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Яна 1.34, победа О’Мэлли 3.30

Прогноз редакции: победа Яна

Российский боец стремительно взобрался на вершину рейтинга легчайшего дивизиона и завоевал пояс всего за 2 года. В поединке за вакантный пояс Петр Ян заставил легендарного бразильского бойца Жозе Альдо выглядеть жалкой тенью от себя былых времен. Эксперты выделяют умение Петра прочитать действия противника, адаптироваться к его ритму и манере ведения боя, а затем обрушить на него арсенал безупречной ударной техники. Такой и должна была получиться его первая защита титула, однако поединок, который Ян на тот момент уже полностью контролировал и разбирал на части Алджэмейна Стерлинга был остановлен ввиду дисквалификации после запрещенного удара коленом в голову. Пока Стерлинг восстанавливался из-за последствий избиения, Петр завладел временным чемпионством. Для этого россиянин перебил опасного претендента Кори Сэндхагена в традиционной манере — прочитал, перехватил инициативу, навязал свой ритм и доказал свое превосходство в ударной технике. В долгожданном реванше против Стерлинга, Петр Ян столкнулся с совсем другим бойцом. Американец был гораздо увереннее в своих действиях и смог в нескольких промежутках боя забрать спину и контролировать российского бойца. Результат схватки многие посчитали спорным, но пояс остался у Стерлинга, а россиянину предстоят новые испытания на пути к тому, чтобы вернуть титул в легчайшем дивизионе.

Карьера Шона О’Мэлли — абсолютная противоположность пути, который проделал Ян. Победитель первого Dana White’s Contender Series должен быть благодарен грамотному матчмейкингу UFC за то, что смог показать в октагоне лучшие навыки еще до того как, столкнулся с серьезной оппозицией. О’Мэлли также завоевал огромную аудиторию фанатов, благодаря своей яркой внешности и регулярной активности в соцсетях. Уже сейчас Шон зарабатывает на своем личном бренде гораздо больше, чем гонорары за выступления в октагоне. Если говорить о его бойцовских навыках в преддверии противостояния с Яном, нужно выделить стартовый отрезок, во время которого российский боец обычно пристреливается и проверяет реакции соперника на свои действия.

Если Шон собирается добиться зрелищной победы, опираясь на свою длину рук, прекрасный тайминг и ударную мощь, его тренерский штаб должен выстроить геймплан с акцентом на стартовый штурм.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456250639&hash=8e388ef98600e3e1&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стерлинг — Диллашоу

Алджэмейн Стерлинг (21 победа, 3 поражения; 2 КО/ТКО, 8 SUB) — ТиДжей Диллашоу (17 побед, 4 поражения 8КО/ТКО, 3 SUB)

титульный поединок в легчайшем весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Стерлинга 1.57, победа Диллашоу 2.43

Прогноз редакции: победа Диллашоу

В этом поединке за титул в легчайшем весе встретятся два американских бойца, обладающих борцовскими навыками высочайшего класса. Алджэмейн Стерлинг под руководством экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Мэтта Серры наработал эффективную комбинацию контроля, агрессивного грэпплинга и угрозы сабмишенов в любой позиции. Другой тренер Рэй Лонго помог бойцу ямайского происхождения обрести стиль ударной техники, благодаря которому Стерлинг получил прозвище Funk Master. Смены боевой стойки, акцент на передвижениях в октагоне, фронт-кики, высокие удары ногами и непредсказуемые атаки по всем этажам являются отличительной особенностью чемпиона.

ТиДжей Диллашоу своему превращению в полноценного бойца смешанного стиля обязан тренеру по ударной технике Дуэйну Людвигу. Работа в правосторонней стойке всегда позволяет природному правше использовать боковой удар передней рукой в качестве эффективного оружия, помимо этого ТиДжей всегда настроен на комбинационную работу. Диллашоу может маскировать за многоударными боксерскими сериями и чередой обманных движений, в том числе амплитудные удары ногами. Вероятно бой будет проходить в основном на ногах, где у ТиДжея есть все шансы вскрыть оборону Стерлинга и финишировать его в стойке.