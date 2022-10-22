UFC 280: Оливейра — Махачев, бой Яна, прогнозы и трансляция
В одиннадцатый раз в истории UFC чемпион в легком весе определится с помощью поединка за вакантный пояс.
В одиннадцатый раз в истории UFC чемпион в легком весе определится с помощью поединка за вакантный пояс.
Сколько бы Чарльз Оливейра не напоминал, что «у чемпиона есть имя», с точки зрения промоушена, бразилец потерял титул, допустив перевес в 200 грамм на взвешивании перед боем с Джастином Гейджи. Оливейра однажды уже завоевывал вакантный пояс, для этого ему понадобилось пережить нокдаун и остановить Майкла Чендлера. 380 дней во время которых Чарльз находился в статусе чемпиона — минимальный срок для бойца легкого веса, забравшегося на пустующий трон дивизиона.
Хабиб Нурмагомедов победил Эла Яквинту в тот момент, когда UFC лишила Тони Фергюсона временного чемпионского титула из-за отказа от поединка ввиду травмы. Следующие 1077 дней в течение которых Хабиб владел короной — рекордный показатель в дивизионе до 70 кг.
Уже сейчас в сообществе поклонников смешанных единоборств пытаются сравнивать и путь Ислама Махачева, и путь Чарльза Оливейра с карьерой Нурмагомедова.
Посмотреть долгожданный титульный поединок с участием российского бойца можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 22:30 по московскому времени 22 октября.
11 побед подряд — самая длинная победная серия для ныне выступающих легковесов. И это не единственный рекорд Чарльза. 19 досрочных побед — наибольшее количество среди бойцов UFC. Do Bronx обогнал других мастеров бразильского джиу-джитсу по количеству побед сабмишеном, он заставил сдаться 16 оппонентов. Выходец из фавел использовал 6 различных приемов для того, чтобы победить болевыми/удушающими приемами — среди них гильотины, удушение анаконды, ущемление икроножной мышцы. 18 — максимальное число бонусов за самые зрелищные выступления турнира, столько смогли заработать только 2 бойца UFC, Чарльз Оливейра и Ковбой Серроне.
Несмотря на столь впечатляющие достижения, чемпионство Оливейры стало настоящим шоком для многих экспертов из мира MMA. Бразилец ярко дебютировал в UFC в 2010 году в 20 лет и сразу же зарекомендовал себя, как зрелищный охотник за сабмишенами в партере. Затем, матчмейкеры бросили Оливейру буквально под каток, состоящий из ветеранов и топовых бойцов промоушена.
Ситуация изменилась в 2018 году, когда Чарльз стал регулярно демонстрировать в октагоне небывалый характер и помимо зрелищной работы в партере, отличные навыки муай-тай. В таком виде Do Bronx стал представлять серьезную проблему для каждого соперника. В боях с самыми тяжелыми ударниками дивизиона, бразилец доказал, что способен до конца оставаться в бою, даже упав на настил октагона после нокдауна. При этом, мало кто в здравом уме готов броситься добивать Чарльза в партер, помня о его смертельном джиу-джитсу. Бразилец провел одну защиту титула, финишировав Дастина Порье. Перед следующей защитой случился скандал на взвешивании, поэтому яркая победа над Джастином Гейджи оставила Оливейру в статусе некоронованного короля.
Титульный поединок Ислама Махачева — событие о котором говорили очень и очень давно. Абдулманап Нурмагомедов обещал, что Хабиба в статусе чемпиона UFС сменит именно Ислам. Теперь «Орел» будет в углу Махачева в качестве тренера, продолжая дело своего отца.
Соперник дагестанского бойца в сегодняшнем поединке называет титульный шанс для Махачева «заслугой Хабиба». То, что Махачев являлся основным спарринг-партнером бывшего чемпиона, весомый фактор, однако это не перечеркивает работы, проделанной Исламом в октагоне. Серия из 10 побед подряд не включает в себя имена бойцов из верхушки рейтинга дивизиона, но тут нужно винить обстоятельства, так как бои с Дос Аньосом и Дариушем сорвались в последний момент по причине травм последних. Махачев демонстрировал совершенные навыки во всех аспектах MMA, разбирая соперников на части, контролируя ход боя и уничтожая их без единого шанса. Это могут подтвердить Бобби Грин и Дэн Хукер.
Махачев и Оливейра обладают феерическим уровнем мастерства и неоднократно демонстрировали умение применить ключевые навыки по ходу поединка. Например, клинч является дистанцией, с которой Ислам великолепно переводит противника на землю, а Оливейра регулярно наносит урон соперникам. Несмотря на результативность джиу-джитсу Чарльза, шансы на то, что он поймает российского бойца на болевой/удушающий, находясь спиной на полу минимальны. Махачев славится тем, что безоговорочно доминирует в грэпплинге из топ-позиции. Скорее, Оливейра будет стараться выйти на гильотину или удушение со спины в промежуточном положении, например во время тейкдауна или попытке встать из партера. Похоже, что бразильцу придется еще раз сразиться с «демонами своего прошлого» — т.е. проявить характер и волю к победе, получив колоссальный урон и вытерпев громадное давление со стороны одного из лучших бойцов мира вне весовой категории. Способен ли Do Bronx на еще одну сенсационную победу? Узнаем уже сегодня.
Российский боец стремительно взобрался на вершину рейтинга легчайшего дивизиона и завоевал пояс всего за 2 года. В поединке за вакантный пояс Петр Ян заставил легендарного бразильского бойца Жозе Альдо выглядеть жалкой тенью от себя былых времен. Эксперты выделяют умение Петра прочитать действия противника, адаптироваться к его ритму и манере ведения боя, а затем обрушить на него арсенал безупречной ударной техники. Такой и должна была получиться его первая защита титула, однако поединок, который Ян на тот момент уже полностью контролировал и разбирал на части Алджэмейна Стерлинга был остановлен ввиду дисквалификации после запрещенного удара коленом в голову. Пока Стерлинг восстанавливался из-за последствий избиения, Петр завладел временным чемпионством. Для этого россиянин перебил опасного претендента Кори Сэндхагена в традиционной манере — прочитал, перехватил инициативу, навязал свой ритм и доказал свое превосходство в ударной технике. В долгожданном реванше против Стерлинга, Петр Ян столкнулся с совсем другим бойцом. Американец был гораздо увереннее в своих действиях и смог в нескольких промежутках боя забрать спину и контролировать российского бойца. Результат схватки многие посчитали спорным, но пояс остался у Стерлинга, а россиянину предстоят новые испытания на пути к тому, чтобы вернуть титул в легчайшем дивизионе.
Посмотреть бой Яна и О’Мэлли можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 21:40 по московскому времени 22 октября.
Карьера Шона О’Мэлли — абсолютная противоположность пути, который проделал Ян. Победитель первого Dana White’s Contender Series должен быть благодарен грамотному матчмейкингу UFC за то, что смог показать в октагоне лучшие навыки еще до того как, столкнулся с серьезной оппозицией. О’Мэлли также завоевал огромную аудиторию фанатов, благодаря своей яркой внешности и регулярной активности в соцсетях. Уже сейчас Шон зарабатывает на своем личном бренде гораздо больше, чем гонорары за выступления в октагоне. Если говорить о его бойцовских навыках в преддверии противостояния с Яном, нужно выделить стартовый отрезок, во время которого российский боец обычно пристреливается и проверяет реакции соперника на свои действия.
Если Шон собирается добиться зрелищной победы, опираясь на свою длину рук, прекрасный тайминг и ударную мощь, его тренерский штаб должен выстроить геймплан с акцентом на стартовый штурм.
В этом поединке за титул в легчайшем весе встретятся два американских бойца, обладающих борцовскими навыками высочайшего класса. Алджэмейн Стерлинг под руководством экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Мэтта Серры наработал эффективную комбинацию контроля, агрессивного грэпплинга и угрозы сабмишенов в любой позиции. Другой тренер Рэй Лонго помог бойцу ямайского происхождения обрести стиль ударной техники, благодаря которому Стерлинг получил прозвище Funk Master. Смены боевой стойки, акцент на передвижениях в октагоне, фронт-кики, высокие удары ногами и непредсказуемые атаки по всем этажам являются отличительной особенностью чемпиона.
Посмотреть титульный бой Стерлинга и Диллашоу можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 22 часов по московскому времени 22 октября.
ТиДжей Диллашоу своему превращению в полноценного бойца смешанного стиля обязан тренеру по ударной технике Дуэйну Людвигу. Работа в правосторонней стойке всегда позволяет природному правше использовать боковой удар передней рукой в качестве эффективного оружия, помимо этого ТиДжей всегда настроен на комбинационную работу. Диллашоу может маскировать за многоударными боксерскими сериями и чередой обманных движений, в том числе амплитудные удары ногами. Вероятно бой будет проходить в основном на ногах, где у ТиДжея есть все шансы вскрыть оборону Стерлинга и финишировать его в стойке.
Сергей Березовский