Гвардиола выбьет Поттера из Кубка лиги: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

«Манчестер Сити» неожиданно для себя провел очень эмоциональный матч против «Фулхэма». Он вместил себя и гол Альвареса, заменившего в основе Холанда, и удаление Канселу. «Сити» в итоге дожал соперника, забив на 95-й минуте с пенальти, но перед этим был отмененный гол Холанда из-за миллиметрового офсайда. Норвежец, по словам Гвардиолы, еще не в оптимальной форме, так что сегодня он тоже может начать матч на скамейке запасных. Из-за проблем с травмами и дисквалификациями в основе ожидается выход нескольких молодых игроков, но слабым состав с Марезом, Грилишем и Де Брюйне все-таки не назовешь.

У «Челси» тоже ожидается приличный состав на этот матч Кубка лиги. Команда Поттера потерпела два жестоких поражения недавно в АПЛ — 1:4 с «Брайтоном» и 0:1 с «Арсеналом». И теперь ей нужно реабилитироваться. Так что молодежи в основе будет по минимуму. «Челси» из тех команд, что любят владеть мячом, но плохо доводят атаки до ударов и голевых моментов. Обамеянг в матче с «Арсеналом» вообще оказался в изоляции, до него не доходили передачи. Впрочем, с «Сити» владением мячом будет явно не за «Челси», так что Поттеру нужно будет придумать игру на контратаках. И минимизировать потери у своей штрафной, с «Арсеналом» их было слишком много.

«Челси» с новым тренером еще только ищет свою игру, у Гвардиолы же в «Сити» все давно выстроено. В последнее время баланс личных встреч был в пользу лондонцев, они выиграли три матча и в двух уступили. Но здесь не видно, за счет чего «Челси» может выбить «горожан» из Кубка лиги. Тем более это один из их любимых турниров «Сити», они брали его 4 года подряд с 2018-го по 2021-й. В «Бетсити» можно поставить на победу «Манчестер Сити» в основное время и тотал меньше 4,5 за 1,86. Еще один вариант основан на проблемах «Челси» в атаке. БК 1Х Ставка дает коэффициент 2,07 на «обе забьют — нет».