Спаллетти снова начнет побеждать: прогноз на матч «Лечче» — «Наполи»

В прошлом туре «Наполи» провел редкий для себя матч, команда дома разгромно проиграла «Милану» 0:4. То ли Спаллетти хотел где-то схитрить перед новой встречей в Лиге чемпионов, то ли команда уже расслабилась, ведь даже сейчас отрыв от 2-го места — 16 очков. Точно сказалось отсутствие из-за травмы лучшего бомбардира Серии А Осимхена. В одиночку Хвича мало что мог придумать в атаке, за ним слишком пристально следили. Без мяча футболисты «Наполи» давали себя обыгрывать, с этим тренер наверняка разберется. При всей важности ЛЧ чемпионат надо доиграть достойно.

Благо соперник в ближайшем туре подходящий. После удачных матчей с «Ромой» (1:1) и «Аталантой» (2:1) «Лечче» проиграл в пяти встречах подряд. Причем не забил за это время ни одного гола. Тут хватает молодых игроков, возможно, их просто некому повести за собой. В составе выделяется чемпион мира Умтити, вратарь Фальконе начал вызываться в сборную Италии. По обороне вопросов к «Лечче» нет, они пропускают меньше других команд из второй половины таблицы. Но вот в атаке дело не клеится. Тренер Барони снова постарается сыграть на контратаках, ка в первом круге, тогда ему удалось увезти ничью из Неаполя (1:1).

«Наполи» нужно исправляться за прошлый тур и с хорошим настроением готовиться к ¼ финала ЛЧ. Осимхена снова не будет, Симеоне-младшему нужно воспользоваться таким случаем. Есть и вариант с Распадори. Спаллетти заявил, что его команде нужно одержать еще 5 побед в чемпионате, тут он должен взять три очка. На то, что «Наполи» выиграет, можно поставить в «Фонбете» за 1,77. Хорошо смотрится и комбинированная ставка: победа гостей и тотал меньше 3,5 за 2,07 в «Бетсити».