Голы в матчах «Ромы» и «Милана» и крупная победа «Бенфики» — ставим на Лигу Европы

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.37.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 20:45 Фейеноорд - Рома -

Чемпион Голландии по своей игре осенью заслуживал проход в плей-офф Лиги чемпионов, но где-то не хватило везения, и клуб попал в другой еврокубок. Футбол у роттердамцев типичный для Нидерландов: высокий прессинг, быстрые атаки, много дальних ударов. В хороший день они могут обыграть многих, но в еврокубках часто мешает плохая реализация моментов. У «Фейеноорда» под вопросом выход лучшего бомбардира команды Хименеса, еще пара основных игроков точно пропустит матч. Однако это не помешает лететь в атаку всей командой.

«Рома» после увольнения Моуринью играет в более привлекательный футбол. Да, повезло с календарем, Де Росси взял 9 очков из 9 с аутсайдерами. Но и с «Интером» римляне смотрелись неплохо, у них были шансы на ничью против более сильной команды почти до самого конца. Лукаку пока мало забивает, но обещает выйти на привычный уровень. Моменты у бельгийца есть. Плюс, все его партнеры по атаке в строю: и Дибала, и Пеллегрини, и Эль-Шаарави. «Рома» часто играет с «Фейе» в последние годы, и больше 2 голов в тех матчах не было в основное время. Но теперь нет Жозе, так что тут можно ждать результативного футбола.

Прогноз: тотал больше 2,5 за 1.87.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 23:00 Милан - Ренн -

«Милан» — третий в списке фаворитов в Лиге Европы, сразу после «Ливерпуля» и «Байера». Команда Пиоли преодолела кризис, за последние два месяца у нее всего одно поражение. Главного тренера это, видимо, не спасет, уже пошли слухи о приходе Конте, но как минимум он может достойно завершить свою работу. У «Милана» стабилизировался состав, есть сыгранная пара в обороне (пусть и неосновная). А главное в полном порядке лидеры Леау, Тео и Жиру. Только что «россонери» переиграли «Наполи» и в хорошем настроении подходят к домашнему матчу в ЛЕ.

«Ренн» тоже набрал победный ход, у команды 7 побед из 7 в 2024 году. Ход со сменой тренера в середине ноября сработал, при Стефане красно-черные снова претендуют на еврокубки. «Ренн» понимает, что он в этом противостоянии аутсайдер, но хочет пошуметь. Тем более, поддержать команду в Италию приедут 10 тысяч болельщиков. Все это намекает на то, что гости не будут ставить автобус, а попытаются уколоть миланцев в одной из атак. К тому же команда Пиоли редко играет на ноль. Но и самому «Милану» под силу забить три мяча, моментов он сейчас создает много. Так что верим в голы на «Сан-Сиро».

Прогноз: победа «Ланса» и тотал больше 1,5 за 2.23.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 23:00 Ланс - Фрайбург -

«Ланс» запомнился смелым футболом в Лиге чемпионов и заслуженно продолжает участвовать в еврокубках. Одна победа над «Арсеналом» чего стоит. «Ланс» играет в современный футбол с высокой линией защиты и любит применять персональный прессинг. Французы в хорошей форме, они выиграли три последних матча в Лиге 1. Во всех трех забивал миниатюрный португалец Кошта, хотя до этого он «молчал» весь сезон. Это характерно для нынешнего «Ланса», после ухода Опенда тут нет ярко выраженного бомбардира. При этом команда очень надежно играет в обороне.

«Фрайбург» второй год подряд выходит из группы в Лиге Европы, там они пропустили вперед только «Вест Хэм». Вот только к плей-офф немецкая команда подошла в плохой форме. Она проиграла три последних матча в бундеслиге, причем в каждом из них пропустила три гола. Есть проблемы с вратарем, да и в целом с действиями защиты. Главный тренер Штрайх известен своим умением подстраиваться под соперника, но все же ресурс его команды сейчас ограничен. К тому же «Фрайбург» неважно играет в гостях. Все это намекает на победу «Ланса» в сегодняшней встрече.

Прогноз: победа «Бенфики» и тотал больше 2,5 за 1.96.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 23:00 Бенфика - Тулуза -

Мы привыкли видеть «Бенфику» в плей-офф главного еврокубка, однако португальцы завалили осеннюю ЛЧ. Хотя и группа с «Интером» и «Реал Сосьедадом» была непростой. С тех пор команда Шмидта прибавила, она уже три месяца идет без поражений. В хорошей форме португальцы неприятны для любого соперника, они высоко прессингуют, опасны и в быстрых атаках, и в позиционных. С такими опытными игроками, как Отаменди, Ди Мария и Рафа Силва, «Бенфика» должна проходить как минимум в следующий раунд.

У «Тулузы» необычный сезон. Команда остается середняком французского чемпионата, при этом на групповой стадии ЛЕ у нее всего одно поражение от «Ливерпуля». И на своем поле французы взяли реванш у команды Клоппа. Впрочем, это все было осенью, а сейчас дела у «Тулузы» так себе. Она проиграла в двух из последних трех матчей плюс вылетела из Кубка Франции от «Руана» из низшей лиги. У главного тренера французов Мартинеса был бодрый настрой на пресс-конференции в Лиссабоне, но сложно представить, что гости здесь зацепятся хотя бы за ничью. Разница в классе команд слишком большая.

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Андрей Санталов