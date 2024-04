UFC Fight Night: Матеус Николау — Алекс Перез

Источник: Соцсети

Николау — Перез

Матеус Николау (19 побед, 4 поражения; 5 КО/ТКО, 5 SUB) vs Алекс Перез (24 победы, 8 поражений; 5 КО/ТКО, 7 SUB).

Главный бой, поединок в наилегчайшем весе, 5 раундов.

Коэффициенты в БК Winline: победа Николау 1.54, победа Переза 2.70.

Прогноз редакции: победа Николау.

Трансляция боя Николау — Перез будет доступна на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 04.40 утра по московскому времени 28 апреля.

В главном поединке этого вечера в Лас-Вегасе встретятся 5-й и 8-й номера в наилегчайшем дивизионе UFC. Изначально соперником Николау должен был стать Кейпе, но Манель снялся из-за травмы. Пришлось Перезу выйти на коротком уведомлении, так что еще вопрос, в какой он форме. Николау последний бой провел год назад. Матеус считался фаворитом, но проиграл нокаутом Брэндону Ройвалу. Еще в первом раунде Николау пропустил удар коленом в подбородок. Так прервалась его серия из 4 побед в UFC.

У Переза статистика последних боев не впечатляет. Американец проиграл Фигерейдо, Пантоже и в марте 2024-го Мокаеву. С последним бой продолжался все 5 раундов. У Переза хорошие навыки борьбы, тут он не дал Мокаеву себя переиграть, но все же уступил по единогласному решению судей. И Николау, и Перез понимают, что победа в очной встрече приблизит их к бою за чемпионский пояс, так что мотивация у обоих спортсменов будет зашкаливающей.

Ожидается, что в этом поединке будет мало попыток перевести в партер — все решится на ногах. И Николау, и Перез считаются универсалами, больше тяготеющими к боксу. Матеус лучше защищается, две трети ударов его соперников не достигают цели. Бразилец любит планомерно работать в октагоне, ему подходит размеренный темп поединка. Перезу для победы нужно что-то придумывать, чтобы рвать этот ритм, он обычно стремится закончить бой побыстрее. Если не случится сюрпризов, то с каждым раундом преимущество Николау будет все более очевидным. Вероятнее всего, бразилец победит решением судей.

Спэнн — Гуськов

Райан Спэнн (21 победа, 9 поражений; 6 КО/ТКО, 12 SUB) vs Богдан Гуськов (15 побед, 3 поражения; 13 КО/ТКО, 2 SUB).

Поединок в полутяжелом весе, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Спэнна 1.60, победа Гуськова 2.35.

Спэнн удивил своим подходом к этому поединку. Американец заявил, что не изучал своего соперника и не смотрел видео с ним. «Просто собираюсь выйти и сделать то, что я обычно делаю», — заявил Спэнн. А между тем два последних поединка Райан проиграл. В 2023-м он досрочно уступил Никите Крылову и раздельным решением судей — Энтони Смиту. С другой стороны, у Гуськова всего два боя в UFC. Уроженец Узбекистана проиграл Волкау Оздемиру в 2023-м и победил Зака Паугу в 2024-м. Все поединки Гуськова заканчивались досрочно. Спэнн тоже стремится завершить бой пораньше, поэтому мало кто верит, что здесь будет больше одного раунда. У Гуськова есть шанс в виде лаки панча, но опыт (и умение бороться) на стороне американца.

Поединок стартует после 4:00 утра воскресенья по московскому времени.

Липски — Силва

Ариани Липски (17 побед, 8 поражений; 6 КО/ТКО, 4 SUB) vs Карине Силва (17 побед, 4 поражения; 9 КО/ТКО, 8 SUB).

Поединок в женском наилегчайшем весе, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Липски 2.47, победа Силвы 1.55.

Поединок двух бразильянок по праву считается одним из самых интересных в этот вечер в Лас-Вегасе. Липски после возвращения в наилегчайший вес идет на серии из трех побед. А Силва все свои 17 побед одержала досрочно! Причем обычно она управляется с соперницами в первом раунде. У Липски больше боев в UFC, она хороша в боксе, видимо, поэтому поначалу именно ее видели фаворитом этого боя. Однако с тех пор котировки изменились. Силва — мастер удушающих приемов, Липски сложно будет что-то противопоставить после перевода в партер.

Андрей Санталов

