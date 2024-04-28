Команда Игнашевича наконец забьет армейцам: прогноз на матч «Балтика» — ЦСКА

Источник: https://t.me/fc_baltika

Обе команды только что дважды встречались в Кубке России. Дома «Балтике» не повезло, моментов забить было много, но она проиграла 0:1. В ответном матче Игнашевич дал отдохнуть основе, поэтому поражению 0:2 никто не удивился. Победы в чемпионате над «Ахматом» (7:1) и «Крыльями Советов» (2:1) принесли важные 6 очков, но вся борьба для балтийцев еще впереди. Ведь в этом сезоне за выживание борются сразу 7 команд. В прошлом туре калининградцы провели плохой матч по своим меркам против «Краснодара» (2:3). «Балтика» позволила создать сопернику очень много моментов, единственный плюс — дубль молодого Козлова, который стал открытием этой весны.

Дерби ЦСКА со «Спартаком» всех разочаровало и усыпило. Но у армейцев есть оправдание их осторожному футболу. Защита с молодыми Агаповым и Лукиным вынужденно была экспериментальной, и к ней по итогам матча вопросов не было. Линия нападения без Мусаева, правда, удивила, все-таки экс-форвард «Балтики» стал основным этой весной в ЦСКА. К этому матчу Дивеев вернется в оборону, а Роша продолжит отбывать дисквалификацию. В РПЛ у армейцев три матча без побед, до 3-го места 6 очков, возможно, теперь они сконцентрируются на Кубке, тем более что матч с «Зенитом» совсем скоро.

У «Балтики» ситуация такая, что деваться некуда, нужно рисковать и играть на победу со всеми. Особенно на своем поле. Два раза забить ЦСКА не получилось, с третьего наверняка это удастся. Тем более, в РПЛ голы пошли, на счету калининградцев 11 мячей в трех последних турах. БК «Бетсити» на обе забьют дает хороший коэффициент 1,94. А в «Марафоне» поставить на индивидуальный тотал «Балтики» больше 1 можно за 1,99. Ждем здесь минимум один гол от хозяев.