«Спартак» проверит чемпионские амбиции «Краснодара», «Зенит» против ЦСКА и погоня «Сити» за «Арсеналом»

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3,5 за 2.60.

«Манчестер Сити» мощно накатывает на финиш в английской премьер-лиге: 6 побед в последних 6 турах. В матче с «Вулверхэмптоном» по-настоящему вернулся Холанд. Норвежец сделал покер в той игре и даже разозлился на Гвардиолу, что тот не дал забить ему еще. «Сити» по-прежнему отстает от «Арсенала» на одно очко, но у «горожан» матч в запасе. И с таким Холандом «Ман Сити» вряд ли оступится в оставшихся трех турах. Плюс, сейчас в хорошей форме Де Брейне, Фоден, Силва и Родри. За гостей и прекрасная статистика личных встреч с «Фулхэмом»: 10 побед в последних 10 матчах.

«Фулхэм» остается середняком АПЛ, но этот сезон проводит чуть хуже, чем прошлый. Видимо, отсутствие турнирной мотивации повлияло на результаты «дачников» в последних матчах, из 7 встреч они выиграли только одну. Были проблемы с нападением — подписание Хименеса себя не оправдало, такого бомбардира, как Митрович, он не заменил. «Фулхэму» повезло еще, что в 2024-м выстрелил бразилец Муниз, забивший 9 голов. Против мотивированного «Ман Сити» у команды Марку Силвы мало шансов устоять. А вот с задачей много не пропустить они могут справиться, оборона у «дачников» хороша.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.89.

От «Спартака» Слишковича двойственные ощущения. При новом, пусть и временном, тренере красно-белые еще ни разу не проиграли, при этом 5 матчей из 6 провели в гостях. С другой стороны, в трех играх спартаковцы не забили ни разу. С «Зенитом» и ЦСКА главное было — не проиграть, а в прошлом туре не нашлось аргументов против нижегородского «автобуса». Слишкович часто меняет и схему, и стартовый состав. Почти все игроки получают время на поле, однако наигранных связей и комбинаций мало. От дорогостоящего новичка Угальде пользы в РПЛ пока тоже нет — 0+0 по системе «гол+пас».

«Краснодар» же остается участником чемпионской гонки, даже несмотря на неудачи в последних турах. Команда Галицкого с трудом сыграла вничью в Самаре, а затем уступила на своем поле «Ахмату». Поставленной игры сейчас у «Краснодара» нет, но это можно понять: футбол Мусаева более атакующий, на перестройку требуется время. А вот моменты у чужих ворот все равно возникают за счет класса игроков, но этого же класса не хватает для их реализации. Даже такому нападающему, как Кордоба. И все же два матча на ноль для краснодарцев — это перебор. Да и «Спартаку» пора уже забивать, отсюда и прогноз на тотал больше.

Прогноз: победа «Зенита» и тотал меньше 4,5 за 1.97.

Кризис «Зенита» порядочно затянулся, у лидера российского футбола уже 4 матча без побед. Казалось, Семак наберет три очка в Воронеже, но его команда не забила второй гол при 1:0, а удержать шаткое преимущество не получилось из-за руки Алипа в своей штрафной уже в добавленное время. «Зенит» по-прежнему медлителен в атаке и создает мало моментов, отсюда и минимум голов — всего два в этих 4 играх. Преимущество над конкурентами еще есть, но это всего лишь одно очко. Ситуация предельно ясна — пора побеждать.

ЦСКА тоже упустил победу в прошлом туре: армейцы сыграли 2:2 с «Рубином». Команда Федотова была хороша в игре первым номером, много атаковала, но пропустила из-за глупой ошибки Келлвена. Бразилец потом исправился, отдав голевую передачу, но ошибки защитников ЦСКА никуда не делись. Эта беда преследует армейцев весь сезон, так что на сухой матч в Санкт-Петербурге им будет сложно рассчитывать. Интересно, что большинство голов ЦСКА пропускает после перерыва, видимо, на фоне усталости ошибок становится больше. Да и Акинфеев уже не выручает так, как раньше.

Прогноз: победа «Динамо» за 2.50.

«Динамо» — еще один претендент на золото — выдало настоящий триллер с «Сочи» (3:2). Бело-голубые растранжирили уйму моментов в первом тайме, а после 1:0 решили уйти в оборону. Как это часто бывает, такая тактика была наказана, а дальше уже пошла атака на атаку, и динамовцы сделали на ошибку меньше. К нападению бело-голубых мало вопросов, тут хорош и Бителло, и Нгамале, и Карраскаль, а Тюкавин вообще стал звездой и бьет рекорд за рекордом. При этом «Динамо» уязвимо в защите и часто не выдерживает давления соперника.

«Балтика» тоже пережила драму в прошлом туре. Команда Игнашевича вела 1:0 в Екатеринбурге, но в итоге уступила конкуренту по борьбе за выживание, пропустив решающий гол на 95-й минуте. Калининградцы опустились на 15-е место, а впереди кроме «Динамо» матчи с «Ростовом» и «Локомотивом» плюс Кубок со «Спартаком». У «Балтики» есть проблемы с составом, во втором тайме Игнашевичу приходится выпускать защитника Остойича в нападении. Букмекеры считают, что шансы на победу у «Балтики» и «Динамо» почти равны, самое время этим воспользоваться.

Прогноз: победа «Арсенала» с форой −1,5 за 1.97.

«Арсенал» продолжает нервировать «Манчестер Сити» и уверенно берет три очка в каждом из последних 4 туров. Новой жертвой «канониров» стал «Борнмут», ему не помогла даже плотная оборона у своих ворот. Команда Артеты теперь может подобрать ключи практически к любой защите. «Арсенал» показывает, что можно забивать много и без чистого центрфорварда. Хавертц, Троссард и Сака умно открываются в чужой штрафной и завершают голевые атаки. С появлением Парти в центре поля форвардам стал чаще помогать и Райс. А в обороне у «канониров» обычно все надежно.

У «Манчестер Юнайтед» дела и до этого были так себе, а сейчас стали еще хуже. В команде много травмированных, особенно это касается защитников. Тен Хагу приходится ставить Каземиро в центр обороны, и его пара с Эвансом — это не самая надежная связка. В этом недавно убедился «Кристал Пэлас», отгрузивший 4 мяча в ворота «МЮ». Бруну тоже пропустил тот матч из-за травмы, и пока непонятно, вернется ли он на поле с «Арсеналом». В любом случае, лондонцы сейчас — это машина, в их победе на «Олд Траффорд» мало сомнений. С таким кризисным «Манчестер Юнайтед» проблем быть не должно.

Прогноз: победа «Аталанты» за 2.00.

Обе команды в четверг играли в Лиге Европы, и к матчу в Серии А подходят в разном настроении. «Аталанта» на своем поле уверенно разобралась с «Марселем» (3:0) и дошла до второго финала в этом сезоне. Команда Гасперини в отличной форме, прессинг работает, моменты впереди есть, есть и те, кто может их реализовать — от Скамакки до Лукмана с Копмейнерсом. У Миранчука немного сбился прицел в последнее время, но он полезен и как игрок подмены.

«Рома» же была очень близка к тому, чтобы огорчить «Байер», вела на выезде 2:0, а дальше Леверкузен показал, почему стал Неверлузеном. Два мяча в концовке, причем один из них обидный автогол Манчини, и все спасения Свилара теперь уже никому не важны. И как теперь настраиваться на игру с «Аталантой»? А ведь тут может решиться, кто займет последнее, пятое лигочемпионское место в Италии. В ЛЕ «Рома» играла без Дибалы, если аргентинец не выйдет еще и в воскресенье… Впрочем, «Аталанта» сейчас в таком порядке, что любой результат, кроме ее победы, сильно удивит.

Андрей Санталов

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