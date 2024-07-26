«Динамо» и «Локо» покажут веселый футбол, «Спартак» забьет и пропустит, а «Зенит» снова победит

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.98.

«Крылья Советов» второй тур подряд играют дома, и им надо показать реакцию на 0:4 от «Зенита». Самарцы неплохо смотрелись с чемпионом, наиграли как минимум на один гол, но реализация подвела. А «Зенит» наказал за ошибки в обороне. «Крылья» не спешат подписывать новичков, а ведь летом ушли два игрока основы Горшков и Салтыков. Еще и Рахманович травмировался. В такой ситуации должны проявить себя Гарре и Орозко, с «Зенитом» оба аргентинца мало чем запомнились. «Ростов» тоже не забил в первом туре, но команда Карпина была ближе к победе с ЦСКА (0:0).

Южане тоже не очень активны на трансферном рынке, в поле они взяли Саравию и Кучаева. При этом Карпин полностью поменял линию вратарей: вместо Песьякова и Медведева пришли Ятимов (он как раз и сыграл на ноль), Ханкич и Одоевский. В группе атаки «донским казакам» не хватает Мохеби, в остальном все на месте. «Ростов» любит атаковать через навесы с флангов, а игра на втором этаже — слабое место самарских защитников. У «Крыльев» свои козыри в нападении, они особенно хороши в контратаках. Ждем, что обе команды откроют счет своим голам в новом сезоне.

Прогноз: Х2 (ничья или победа ЦСКА) и тотал меньше 2,5 за 2.03.

У ЦСКА новый тренер и новые игроки, но пока при Николиче команда выглядит очень скучно. Армейцы приехали отобороняться в Ростов и своей цели добились, статистика по ударам 4−18 говорит сама за себя. Николич сетует на переезды, жару и несыгранность новичков, но кажется, такой осторожный футбол мы увидим от него и дальше. Тут еще и никак не закончится сага с уходом Чалова. Форвард вроде дал согласие на переезд в Грецию, но официальных подтверждений не было. Круговой и Койта пока не впечатляют, Давила только вернулся в команду, Файзуллаев на Олимпиаде. Состав армейцев пока далек от оптимального.

Для «Пари НН» в новом сезоне мало что поменялось. Команда Илича по-прежнему много пропускает, и, если он не наладит игру в обороне, то работать сербу осталось недолго. Нижегородцы первыми забили с «Рубином», но затем пропустили три еще до перерыва. У «Пари НН» были шансы отыграться, они много атаковали, но в итоге уступили 2:4. Нижегородцам не хватает Гоцука в центре обороны, а еще больше — забивного нападающего. Зе Турбо и Царукян стараются, пока этого мало. С ЦСКА волжане попытаются сыграть понадежнее, а армейцы не будут возражать. Так что много голов мы тут вряд ли увидим. В поражение фаворита тоже не верится, отсюда такой комбинированный вариант для ставки.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.76.

А вот где ждать голы, так это в московском дерби. За «Динамо» было тревожно перед сезоном из-за больших проблем с защитниками. Однако матч с «Факелом» показал, что можно побеждать и с молодежью в составе. Динамовцы быстро отгрузили воронежцам три мяча, потом удаление Фомина заставило бело-голубых играть от обороны. Моменты у «Факела» были, но Лунев был надежен — 3:1. Вообще с такой группой атаки «Динамо» может рассчитывать на три очка практически в каждом матче. Бителло, Нгамале и Тюкавин будут стабильно забивать.

Перед «Локомотивом» стоит задача остаться в числе топ-клубов, при этом команда все больше и больше напоминает середняка. И по трансферной политике: отпустили Глушенкова и других звезд, и по игре. Галактионов перешел на игру вторым номером даже с дебютантом РПЛ «Акроном». Это помогло выиграть 3:2, хотя и ничьей бы тут никто не удивился — столько моментов было у ворот Лантратова. Нынешней версии «Локо» подходит игра на контратаках, вперед всегда готовы улететь Пиняев и Воробьев. А вот в защите по-прежнему не хватает надежности, поэтому снова ждем тут веселый и голевой матч.

Прогноз: победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 за 2.40.

«Зениту» еще до сезона все отдали 7-й чемпионский титул подряд, и в первых двух матчах питерцы подтвердили свой статус. Новичок Глушенков забил уже 4 гола, его связка с Венделом работает, как часы. В Самаре команда Семака легко разобралась с «Крыльями» даже без Клаудиньо. По бразильцам много слухов об уходе, но даже если это случится, проблемой для Семака это не станет. Пока же не видно, кто сможет отнять очки у такого «Зенита». С возвращением Нино и появлением Латышонка в воротах, питерцам теперь не так просто забить.

«Рубин» провел хорошие 45 минут в Нижнем Новгороде, а вот игрой после перерыва Рахимов был недоволен. Многим игрокам казанцев еще не хватает сил на весь матч, поэтому они подсаживаются во втором тайме. Соответственно, теряется контроль над игрой, и «Рубин» становится уязвим. Нужны казанцам и новые футболисты, пока они взяли только двух вратарей и Юкича в поле. У «Рубина» есть позитивный опыт игры против «Зенита», в прошлом сезоне команда Рахимова победила на выезде 2:0. Но там не обошлось без везения, плюс «Зенит» был не такой мотивированный, как сейчас. Скорее всего, в Казани мы увидим победу фаворита на классе.

Прогноз: обе забьют за 1.81.

«Спартак» устроил главную сенсацию в первом туре, проиграв 0:2 «Оренбургу». Новый главный тренер Станкович удивил и схемой, и выбором футболистов. У красно-белых остались в запасе Литвинов, Пруцев и Зиньковский, зато на поле вышли Зорин, Умяров и Медина. Спартаковцы могли забить, но у «Оренбурга» было больше моментов, и он победил по делу. За пределами поля у красно-белых тоже неразбериха. Соболева отстранили от тренировок, но в «Зенит» его пока так и не продали. Виллиан Жозе приехал с лишним весом, а Барко купили только сейчас.

«Химки» снова в премьер-лиге, и похоже, снова ненадолго. Руководство клуба в своем стиле уволило перед сезоном Талалаева и взяло испанского тренера Артигу, который до этого работал в первой лиге. «Химки» укрепились опытными игроками, и это может помочь в борьбе за выживание. Глушаков, Юсупов, Вера и Заболотный — по именам состав выглядит прилично. Вопрос только в том, получится ли у них обойтись без травм. «Химки» потеряли два очка с махачкалинским «Динамо» в первом туре (1:1), Руденко и Хосонов не забили с пенальти. Со «Спартаком» у команды Артиги шансы есть, все-таки красно-белые сейчас уязвимы на контратаках. Исход тут может быть любым, а вот на голы от обеих команд можно рассчитывать.

Андрей Санталов

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