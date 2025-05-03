Прогноз на бой Альварес — Скулл 3 мая 2025 года: Канело нокаутирует кубинца

Сказать, что букмекеры не сомневаются в победе кубинского боксера, значит не сказать ничего: коэффициент на победу на выигрыш Альвареса — всего 1,03, в то время как котировка на победу Скулла — 13,00. Тот, кто поставит на ничью, по всей видимости, сможет озолотиться: здесь коэффициент составляет 30,0. Чем же обусловлена такая уверенность букмекеров? Давайте разбираться.