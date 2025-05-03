Прогноз на бой Альварес — Скулл 3 мая 2025 года: Канело нокаутирует кубинца

В ночь с 3 на 4 мая ветеран сразу нескольких весовых категорий Сауль Канело Альварес (62−2−2) встретится с кубинцем Уильямом Скуллом по прозвищу «Неукротимый» (23−0). Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Коэффициенты на бой Альварес — Скулл
Сказать, что букмекеры не сомневаются в победе кубинского боксера, значит не сказать ничего: коэффициент на победу на выигрыш Альвареса — всего 1,03, в то время как котировка на победу Скулла — 13,00. Тот, кто поставит на ничью, по всей видимости, сможет озолотиться: здесь коэффициент составляет 30,0. Чем же обусловлена такая уверенность букмекеров? Давайте разбираться.
Прогноз на бой Альварес — Скулл
Излишняя осмотрительность, которую Канело в последнее время проявляет при выборе соперников, стала поводом для злорадства со стороны недоброжелателей, которые величают мексиканца не иначе как мешкобоем. Класс Альвареса неоспорим, однако после поражения от Дмитрия Бивола он так и не попросил провести бой-реванш, да и отмена боя против Теренса Кроуфорда в этом контексте выглядит весьма двусмысленно.
Подавляющее большинство любителей бокса расценивает и этот поединок как мисматч: Канело к своим 34 годам имеет колоссальный опыт выступления в профессионалах с прекрасной статистикой, а также титул лучшего боксера вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного The Ring c 2019 по 2022 годы.
А вот Скулл, несмотря на отсутствие поражений в профессиональном боксе, не побеждал по-настоящему серьезных соперников, да и его недавняя победа над Владимиром Шишкиным была крайне спорной. Панчером кубинца никак не назовешь: всего 9 нокаутов при 23 победах.
Сугубо теоретически Скулл может преподнести сюрприз всему боксерскому сообществу в виде неожиданной победы над куда более титулованным соперником. Однако вероятность такого исхода, прямо скажем, ничтожно мала.
Поражение от андердога станет для Канело настоящей катастрофой и поставит под сомнение его будущее в профессиональном боксе. Поэтому мексиканцу не остается ничего другого, кроме как переигрывать соперника на классе. Проходить всю дистанцию в 12 раундов для Альвареса было бы несколько рискованно, поэтому с большой долей вероятности он постарается отправить Скулла в нокаут своим коронным ударом в область печени.
Наш прогноз: досрочная победа Сауля Альвареса за 1,63 и тотал раундов меньше 10,5 за 1,82.
Антропометрия боксеров
При равном весе у кубинца определенное преимущество в росте и размахе рук. Поможет ли оно ему выстоять в этом поединке? Узнаем совсем скоро.
|Альварес
|Скулл
|Рост — 174 см, вес — 75 кг.
|Рост — 182 см, вес — 75 кг.
|Размах рук — 179 см.
|Размах рук — 185 см.
Мнение эксперта: шансы на победу
Легендарный российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что даже в своей нынешней форме Канело должен побеждать Скулла.
«Альварес в последних боях не был таким ярким, как раньше. Он потерял остроту, инстинкт убийцы. Он классный боксер, и все при нем. Но тонкая вещь, делающая боксера опасным, ушла. И все равно на Скулла ее хватит. Канело умеет прессинговать, он знает, как это делать», — заявил Кудряшов MMA.Metaratings.
Ставки на бой Альварес — Скулл 3 мая 2025 года
Досрочная победа Альвареса за 1,63.
Тотал раундов меньше 10,5 за 1,82.