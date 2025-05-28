Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида» 29 мая 2025 года: Бобровский вновь окажется в финале

При своих трибунах «Каролина» снова будет пытаться сминать соперника в позиционных атаках с большим количеством бросков со всех позиций. Однако против «Флориды» куда эффективнее работает игра на контратаках — единственная шайба не в пустые ворота в прошлой встрече была забита как раз из быстрого выпада. Ждать игру вторым номером от «Каролины» вряд ли стоит, но и разгромные поражения мы уже вряд ли увидим.