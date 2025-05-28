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Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида» 29 мая 2025 года: Бобровский вновь окажется в финале

«Флорида» проведет выездной матч против «Каролины» в полуфинальной серии Кубка Стэнли. Как сложится игра — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Флорида» попытается со второй попытки закрыть полуфинальную серию и третий сезон подряд оказаться в решающей стадии Кубка Стэнли. «Каролина» же выиграла матч финала конференции впервые с 2006 года. Получится ли у «ураганов» зацепиться за результат и продлить противостояние, покажет матч.

Коэффициенты букмекеров на матч «Каролина» — «Флорида»

Букмекеры чуть больше верят в гостей: коэффициент на итоговую победу «Флориды» составляет 1,78, на «Каролину» — 2,05. Встреча ожидается малорезультативная — тотал меньше 5,5 стоит 1,75.

Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида»

«Флорида» во второй раз в этом плей-офф осталась без забитых голов. Закрыть серию в домашней игре не получилось, но сказать, что «Пантерс» провалили игру нельзя. Команда выживала под сумасшедшим давлением соперника и градом бросков, отставая к третьему периоду лишь в одну шайбу. В заключительном отрезке удалось включиться и даже создать несколько голевых моментов, но реализация в важный момент подвела.

Кардинальным образом расстановка сил в паре не поменялась: «Флорида» все так же близка к выходу в финал, но использовала право на ошибку. У коллектива Мориса вообще часто возникают проблемы с быстрым завершением противостояния — в 5 из 7 последних серий «Пантерс» не удавалось закрыть раунд с первого раза. Однако следующий матч почти всегда становился заключительным.

Похоже, что ситуация повторится снова. «Каролина» выжала из себя максимум сил, которых хватило на два хороших периода. В следующем матче продолжить такое давление вряд ли получится на длительном отрезке. К тому же «ураганы» конвертировали свое преимущество лишь в одну шайбу — эффективность у коллектива Бринд’Амора снова страдает. А еще раз засушить соперника вряд ли удастся.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Финал конференции, 29.05.2025, 3:00
Каролина
-
Флорида
-

При своих трибунах «Каролина» снова будет пытаться сминать соперника в позиционных атаках с большим количеством бросков со всех позиций. Однако против «Флориды» куда эффективнее работает игра на контратаках — единственная шайба не в пустые ворота в прошлой встрече была забита как раз из быстрого выпада. Ждать игру вторым номером от «Каролины» вряд ли стоит, но и разгромные поражения мы уже вряд ли увидим.

Наш прогноз: итоговая победа «Флориды» — за 1,75. Также предлагаем ставку на «обе забьют» в третьем периоде — за 2,35. Обе команды способны организовать финальный штурм и соорудить гол в случае отставания.

Статистические тренды в играх «Каролины» и «Флориды»

«Каролина»
«Флорида»
7 побед в 10 последних домашних матчах.
4 победы подряд в гостевых матчах.
Тотал меньше 1,5 во втором периоде проходит шесть матчей подряд.
В 6 из 7 последних гостевых матчей проходил тотал больше 6,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ждет победы «Флориды» и завершения серии: «Каролина» выглядела слабо в первых трех играх серии — сомнений не осталось: «Пантерс» хорошо разобрали соперника и уверенно контролируют ход серии. Команды Бриндамора хватило на одну победу, но больше — не против этой «Флориды».

Ставки на матч «Каролина» — «Флорида» 29 мая 2025 года

Итоговая победа «Флориды» — 1,75.

«Обе забьют» в третьем периоде — 2,35.