Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида» 29 мая 2025 года: Бобровский вновь окажется в финале

«Флорида» попытается со второй попытки закрыть полуфинальную серию и третий сезон подряд оказаться в решающей стадии Кубка Стэнли. «Каролина» же выиграла матч финала конференции впервые с 2006 года. Получится ли у «ураганов» зацепиться за результат и продлить противостояние, покажет матч.
Коэффициенты букмекеров на матч «Каролина» — «Флорида»
Букмекеры чуть больше верят в гостей: коэффициент на итоговую победу «Флориды» составляет 1,78, на «Каролину» — 2,05. Встреча ожидается малорезультативная — тотал меньше 5,5 стоит 1,75.
Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида»
«Флорида» во второй раз в этом плей-офф осталась без забитых голов. Закрыть серию в домашней игре не получилось, но сказать, что «Пантерс» провалили игру нельзя. Команда выживала под сумасшедшим давлением соперника и градом бросков, отставая к третьему периоду лишь в одну шайбу. В заключительном отрезке удалось включиться и даже создать несколько голевых моментов, но реализация в важный момент подвела.
Кардинальным образом расстановка сил в паре не поменялась: «Флорида» все так же близка к выходу в финал, но использовала право на ошибку. У коллектива Мориса вообще часто возникают проблемы с быстрым завершением противостояния — в 5 из 7 последних серий «Пантерс» не удавалось закрыть раунд с первого раза. Однако следующий матч почти всегда становился заключительным.
Похоже, что ситуация повторится снова. «Каролина» выжала из себя максимум сил, которых хватило на два хороших периода. В следующем матче продолжить такое давление вряд ли получится на длительном отрезке. К тому же «ураганы» конвертировали свое преимущество лишь в одну шайбу — эффективность у коллектива Бринд’Амора снова страдает. А еще раз засушить соперника вряд ли удастся.
При своих трибунах «Каролина» снова будет пытаться сминать соперника в позиционных атаках с большим количеством бросков со всех позиций. Однако против «Флориды» куда эффективнее работает игра на контратаках — единственная шайба не в пустые ворота в прошлой встрече была забита как раз из быстрого выпада. Ждать игру вторым номером от «Каролины» вряд ли стоит, но и разгромные поражения мы уже вряд ли увидим.
Наш прогноз: итоговая победа «Флориды» — за 1,75. Также предлагаем ставку на «обе забьют» в третьем периоде — за 2,35. Обе команды способны организовать финальный штурм и соорудить гол в случае отставания.
Статистические тренды в играх «Каролины» и «Флориды»
|«Каролина»
|«Флорида»
|7 побед в 10 последних домашних матчах.
|4 победы подряд в гостевых матчах.
|Тотал меньше 1,5 во втором периоде проходит шесть матчей подряд.
|В 6 из 7 последних гостевых матчей проходил тотал больше 6,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ждет победы «Флориды» и завершения серии: «Каролина» выглядела слабо в первых трех играх серии — сомнений не осталось: «Пантерс» хорошо разобрали соперника и уверенно контролируют ход серии. Команды Бриндамора хватило на одну победу, но больше — не против этой «Флориды».
Ставки на матч «Каролина» — «Флорида» 29 мая 2025 года
Итоговая победа «Флориды» — 1,75.
«Обе забьют» в третьем периоде — 2,35.