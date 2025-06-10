Прогноз на матч Беларусь — Россия 10 июня 2025 года: белорусы устроят сенсацию

К тому же предпосылки к сенсации есть. Беларусь не проигрывает уже четыре матча, а в последнем и вовсе разобралась с Казахстаном 4:1. Кажется, проблемы сборной России они тоже готовы доставить, да и резервный состав от соперника ждать не стоит — наверняка от команды будут ждать яркой победы на новом поле.