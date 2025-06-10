Прогноз на матч Беларусь — Россия 10 июня 2025 года: белорусы устроят сенсацию

В Минске открылся новый футбольный стадион, который строился больше пяти лет. Матч России и Беларуси пройдет как раз на нем. Кажется, важность и символичность победы для белорусов понятна без дополнительных слов. Стоит ждать от игры сюрпризов и высокий уровень соперничества.
Коэффициенты букмекеров на матч Беларусь — Россия
Букмекеры ждут успеха гостей: коэффициент на победу России составляет 1,67, на Беларусь — 5,00. Ничья оценивается в 3,95. Насколько результативным будет матч неясно: тотал больше 2,5 стоит 1,90, меньше — также 1,90.
Прогноз на матч Беларусь — Россия
Тренер сборной России Карпин заявил, что в предстоящем матче перед командой не будет стоять задача выиграть. По его словам, возможность сыграть предоставят всем футболистам, которые еще не выходили на поле, и посмотрят на то, как они будут выполнять установку из прошлой встречи.
Масштабная ротация — не единственная проблема перед предстоящей игрой. Матчи в июне сложны физически — игроки настроены на отдых и уже перестают тренироваться на должном уровне к этому моменту, поэтому проседают в плане готовности. Футбол Карпина достаточно интенсивный, поэтому ошибки и недоработки почти неизбежны.
Тем более матч пройдет на новом стадионе в Минске, а значит, ажиотаж со стороны белорусских болельщиков обеспечен. Два последних очных поединка сборная России выигрывала уверенно, забивая по четыре мяча. Все говорит о том, что мотивация соперника сейчас будет в разы выше.
К тому же предпосылки к сенсации есть. Беларусь не проигрывает уже четыре матча, а в последнем и вовсе разобралась с Казахстаном 4:1. Кажется, проблемы сборной России они тоже готовы доставить, да и резервный состав от соперника ждать не стоит — наверняка от команды будут ждать яркой победы на новом поле.
Наш прогноз: обе забьют — за 1,90. Также предлагаем ставку, что Беларусь не проиграет — за 2,15.
Статистические тренды в играх Беларуси и России
|Беларусь
|Россия
|Не проигрывает 4 матча подряд.
|Не проигрывает 12 матчей подряд.
|В 3 из 4 последних домашних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|Не пропускала в 8 из 9 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов ставит на победу России: «Я думаю, вообще никаких вопросов в том, что Россия выиграет. И то, что белорусы обыграли Казахстан, вообще на это влиять не будет. Хорошее поле, полный стадион. Чистая победа России через тотал больше 1,5. Просто чистую победу России точно надо брать. И индивидуальный тотал России больше 1,5».
Ставки на матч Беларусь — Россия 10 июня 2025 года
Обе забьют — 1,90.
Беларусь не проиграет — 2,15.