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Прогноз на матч Беларусь — Россия 10 июня 2025 года: белорусы устроят сенсацию

Сборная Беларуси примет Россию в товарищеском матче. Варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В Минске открылся новый футбольный стадион, который строился больше пяти лет. Матч России и Беларуси пройдет как раз на нем. Кажется, важность и символичность победы для белорусов понятна без дополнительных слов. Стоит ждать от игры сюрпризов и высокий уровень соперничества.

Коэффициенты букмекеров на матч Беларусь — Россия

Букмекеры ждут успеха гостей: коэффициент на победу России составляет 1,67, на Беларусь — 5,00. Ничья оценивается в 3,95. Насколько результативным будет матч неясно: тотал больше 2,5 стоит 1,90, меньше — также 1,90.

Прогноз на матч Беларусь — Россия

Тренер сборной России Карпин заявил, что в предстоящем матче перед командой не будет стоять задача выиграть. По его словам, возможность сыграть предоставят всем футболистам, которые еще не выходили на поле, и посмотрят на то, как они будут выполнять установку из прошлой встречи.

Масштабная ротация — не единственная проблема перед предстоящей игрой. Матчи в июне сложны физически — игроки настроены на отдых и уже перестают тренироваться на должном уровне к этому моменту, поэтому проседают в плане готовности. Футбол Карпина достаточно интенсивный, поэтому ошибки и недоработки почти неизбежны.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
10.06.2025, 20:00
Беларусь
-
Россия
-

Тем более матч пройдет на новом стадионе в Минске, а значит, ажиотаж со стороны белорусских болельщиков обеспечен. Два последних очных поединка сборная России выигрывала уверенно, забивая по четыре мяча. Все говорит о том, что мотивация соперника сейчас будет в разы выше.

К тому же предпосылки к сенсации есть. Беларусь не проигрывает уже четыре матча, а в последнем и вовсе разобралась с Казахстаном 4:1. Кажется, проблемы сборной России они тоже готовы доставить, да и резервный состав от соперника ждать не стоит — наверняка от команды будут ждать яркой победы на новом поле.

Наш прогноз: обе забьют — за 1,90. Также предлагаем ставку, что Беларусь не проиграет — за 2,15.

Статистические тренды в играх Беларуси и России

Беларусь
Россия
Не проигрывает 4 матча подряд.
Не проигрывает 12 матчей подряд.
В 3 из 4 последних домашних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Не пропускала в 8 из 9 последних матчей.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов ставит на победу России: «Я думаю, вообще никаких вопросов в том, что Россия выиграет. И то, что белорусы обыграли Казахстан, вообще на это влиять не будет. Хорошее поле, полный стадион. Чистая победа России через тотал больше 1,5. Просто чистую победу России точно надо брать. И индивидуальный тотал России больше 1,5».

Ставки на матч Беларусь — Россия 10 июня 2025 года

Обе забьют — 1,90.

Беларусь не проиграет — 2,15.

Футбол. Сборные
10.06
Беларусь
:
Россия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.02
П2
1.70