Прогноз на матч ЦСКА — «Рубин» 9 августа 2025 года: Даку помешает армейцам победить

ЦСКА и «Рубин» пока идут без поражений и уже к четвертому туру набрали неплохой ход. Москвичи под руководством Челестини демонстрируют прогресс и набирают очки как в чемпионате, так и в Кубке России. Казанцы, в свою очередь, держат уровень, они уверенно начали сезон. Очная встреча между командами обещает быть напряженной — обе команды в порядке, и именно сейчас может наступить момент, когда кто-то впервые оступится.
Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Рубин»
Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА: победа армейцев оценивается в 1,77, ничейный исход — в 3,80, а успех «Рубина» идет за 4,50. На тотал больше 2,5 предлагают 2,00, на меньше 2,5 — 1,80.
Прогноз на матч ЦСКА — «Рубин»
Армейцы провели пять официальных матчей в новом сезоне, выиграв трижды и дважды сыграв вничью. В чемпионате у ЦСКА пять очков: ничья с «Оренбургом» (0:0), победа над «Ахматом» (2:1) и ничья в Санкт-Петербурге с «Зенитом» (1:1). В этой игре москвичи смотрелись достойно и вполне могли рассчитывать на победу — судьбу встречи решил спорный пенальти. Успешно стартовали подопечные Челестини и в Кубке России, одолев «Локомотив» 2:1.
Команда продолжает обновляться: ЦСКА продал защитников Виллиана Рошу, Келвена и полузащитника Файзуллаева и арендовал 20-летнего аргентинца Верде. На подходе еще несколько игроков. Алеррандро наконец-то отличился за ЦСКА, хорошее впечатление оставляет и новичок Матеус Алвес. При этом в распоряжении тренера по-прежнему нет травмированных Вильягры и Шуманского.
На «ВЭБ Арене» москвичи не проигрывают на протяжении 14 матчей. Весной здесь были обыграны «Краснодар» и «Динамо». Но есть одно «но»: встречи с «Рубином» в последние годы редко складываются легко — лишь одна победа в 8 последних играх, в том числе три ничьи дома.
Казанский клуб проводит второй сезон после возвращения в РПЛ, и старт нынешнего чемпионата у команды Рахимова выдался лучшим за это время: 7 очков в 3 турах и 4-е место в таблице. Победы над «Ахматом» (2:0) и «Сочи» (2:1), а также боевая ничья с «Зенитом» (2:2) показывают что «Рубин» в хорошей форме на старте чемпионата.
Команда по-прежнему делает ставку на строгую игру без лишнего риска, а главной звездой остается Даку. Албанец забивал или отдавал передачи во всех играх текущего сезона, включая дубль в матче с «Сочи». При этом казанцы остаются одними из худших в лиге по количеству ударов по воротам — результат достигается за счет эффективности.
Сложности в обороне — травмы Рожкова и проблемы с готовностью Вуячича — могут стать фактором в матче против ЦСКА. Вариант с Безруковым в старте не вселяет уверенности, а новичок Мальдонадо пока не готов дебютировать. Кроме того, на выезде казанцы менее надежны: 6 поражений в 8 гостевых матчах 2025 года.
ЦСКА хорош с Обляковым, Кисляком и Алвесом, но и «Рубин» прекрасно себя чувствует даже против грандов. Как показывает статистика очных встреч, ничья — вполне логичный исход. Можно взять ее за 3,80, а также присмотреться к варианту «обе забьют» за 1,83.
Статистические тренды в играх ЦСКА и «Рубина»
|ЦСКА
|«Рубин»
|В 3 из 5 матчей при Челестини был тотал меньше 2,5.
|Не проигрывает в 4 последних матчах.
|Выиграл дома 2 последних матча из 2.
|В 2 из 4 последних матчей забивали обе команды.
Ставки на матч ЦСКА — «Рубин» 9 августа 2025 года
Обе забьют — 1,83.
Ничья — 3,80.