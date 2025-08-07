Прогноз на матч ЦСКА — «Рубин» 9 августа 2025 года: Даку помешает армейцам победить

ЦСКА и «Рубин» пока идут без поражений и уже к четвертому туру набрали неплохой ход. Москвичи под руководством Челестини демонстрируют прогресс и набирают очки как в чемпионате, так и в Кубке России. Казанцы, в свою очередь, держат уровень, они уверенно начали сезон. Очная встреча между командами обещает быть напряженной — обе команды в порядке, и именно сейчас может наступить момент, когда кто-то впервые оступится.