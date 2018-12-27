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15:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«На чем же мне поехать?». Мэйвезер показал свою коллекцию машин

«Роллс-Ройсы» и не только.

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Источник: РИА "Новости"

Боксер Флойд Мэйвезер показал своим подписчикам в инстаграме машины, которыми он владеет. В автопарке легенды бокса четыре «Роллс-Ройса» (The Phantom, The Wraith, The Drophead, The Dawn), «Майбах» и «Феррари 488».

«Все черные. Пытаюсь выбрать, на чем же мне поехать…» — подписал видео Флойд.

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31 декабря 41-летний Мэйвезер проведет показательный бой по правилам бокса с японской звездой кикбокса Теншеном Насукавой. Флойд показал промо-ролик поединка, который будет состоять из трех раундов по три минуты.

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Илья Андреев

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