«На чем же мне поехать?». Мэйвезер показал свою коллекцию машин

Боксер Флойд Мэйвезер показал своим подписчикам в инстаграме машины, которыми он владеет. В автопарке легенды бокса четыре «Роллс-Ройса» (The Phantom, The Wraith, The Drophead, The Dawn), «Майбах» и «Феррари 488».



«Все черные. Пытаюсь выбрать, на чем же мне поехать…» — подписал видео Флойд.