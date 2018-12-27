«На чем же мне поехать?». Мэйвезер показал свою коллекцию машин
«Роллс-Ройсы» и не только.
«Роллс-Ройсы» и не только.
Боксер Флойд Мэйвезер показал своим подписчикам в инстаграме машины, которыми он владеет. В автопарке легенды бокса четыре «Роллс-Ройса» (The Phantom, The Wraith, The Drophead, The Dawn), «Майбах» и «Феррари 488».
«Все черные. Пытаюсь выбрать, на чем же мне поехать…» — подписал видео Флойд.
31 декабря 41-летний Мэйвезер проведет показательный бой по правилам бокса с японской звездой кикбокса Теншеном Насукавой. Флойд показал
Илья Андреев