Сын Кости Цзю завоевал титул чемпиона Австралии по боксу

Источник: Соцсети

25-летний боксер одержал победу над австралийским боксером Диланом Биггсом. Поединок закончился техническим нокаутом в пятом раунде. Для Биггса это первое поражение в профессиональной карьере. В прошлом году он стал самым молодым чемпионом Австралии в истории.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=968cb099de88be68&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239838" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Никита Цзю завоевал первый титул в карьере. На его счету восемь побед в восьми поединках, семь из которых были одержаны нокаутом.

Цзю-младший начал профессиональную карьеру в 2022 году. Ранее он становился чемпионом Австралии среди юниоров.