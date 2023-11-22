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15:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Кости Цзю завоевал титул чемпиона Австралии по боксу

Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, завоевал титул чемпиона Австралии в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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Источник: Соцсети

25-летний боксер одержал победу над австралийским боксером Диланом Биггсом. Поединок закончился техническим нокаутом в пятом раунде. Для Биггса это первое поражение в профессиональной карьере. В прошлом году он стал самым молодым чемпионом Австралии в истории.

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Никита Цзю завоевал первый титул в карьере. На его счету восемь побед в восьми поединках, семь из которых были одержаны нокаутом.

Цзю-младший начал профессиональную карьеру в 2022 году. Ранее он становился чемпионом Австралии среди юниоров.

Никита Цзю является младшим сыном Кости Цзю. Старший брат Тим (Тимофей) Цзю также является профессиональным боксером и в 2019 году в этом же весе выигрывал титул чемпиона Австралии. В марте этого года он завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). На счету Тима Цзю 24 победы в 24 поединках, 17 из которых одержаны нокаутом.

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