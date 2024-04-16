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19:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер Бивола рассказал о предложении от русской мафии в США

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона по версии WBA Super и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола рассказал, как в США пытались получать часть прибыли с боев его подопечных.

Источник: Reuters

«Определенные люди приехали к нам, посмотрели ситуацию, все прозондировали: как, что, какие контракты. И сделали предложение, что давайте мы будем вас курировать, помогать вам, а вы нам будете часть денег с контракта присылать. Вот такая ситуация была. Мы не сошлись во мнениях и разошлись. Потом приехал на Брайтон-Бич, но там много наших выходцев. Я разговаривал с людьми серьезными. Говорю: “К нам приезжали представители русской диаспоры, сделали нам предложение”. Эти люди сказали: “Геннадий Юрьевич, успокойся, мы им уши оторвем”, — приводит слова Машьянова “Спорт-Экспресс”.

Ранее российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подписали контракт на проведение объединительного поединка в полутяжелом весе, который пройдет 1 июня в Эр-Рияде.

33-летний Бивол является чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO). На его счету 22 победы (11 — нокаутом) и ни одного поражения.

39-летний Бетербиев владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Он провел 20 боев и все из них завершились победой нокаутом.

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