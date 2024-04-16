Тренер Бивола рассказал о предложении от русской мафии в США

«Определенные люди приехали к нам, посмотрели ситуацию, все прозондировали: как, что, какие контракты. И сделали предложение, что давайте мы будем вас курировать, помогать вам, а вы нам будете часть денег с контракта присылать. Вот такая ситуация была. Мы не сошлись во мнениях и разошлись. Потом приехал на Брайтон-Бич, но там много наших выходцев. Я разговаривал с людьми серьезными. Говорю: “К нам приезжали представители русской диаспоры, сделали нам предложение”. Эти люди сказали: “Геннадий Юрьевич, успокойся, мы им уши оторвем”, — приводит слова Машьянова “Спорт-Экспресс”.