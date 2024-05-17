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08:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Фьюри отказался смотреть в глаза Усику на дуэли взглядов: видео

Британский боксер Тайсон Фьюри отказался смотреть в глаза украинцу Александру Усику во время традиционной дуэли взглядов.

Источник: Reuters

Накануне в Саудовской Аравии прошла очередная пресс-конференция, посвященная бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. После ее окончания Усик подошел к Фьюри для дуэли взглядов, однако британец демонстративно не смотрел в его сторону.

Поединок пройдет в Эр-Рияде в субботу, 18 мая. Победитель этого противостояния взойдет на вершину как первый абсолютный чемпион в тяжелом весе после Леннокса Льюиса и станет первым обладателем этого престижного титула в эпоху четырех поясов.

В августе 2023 года Усик провел вторую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету 36-летнего боксера 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).

В декабре 2022 года Фьюри провел третью успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBC, техническим нокаутом в десятом раунде победив соотечественника Дерека Чисору. 35-летний британец провел 35 боев, одержав в них 34 победы (24 — нокаутом) при одном ничейном результате.

В андеркарте боя Усик — Фьюри выступит российский боксер Сергей Ковалев, который сразится со шведским боксером Робином Сафаром.

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