Усик показал разбитые кулаки и синяки после победы над Фьюри

Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри.

37-летний Усик в третий раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC), которым владел Фьюри.

Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории после британца Леннокса Льюиса, который владел тремя поясами по престижным версиям с 1999 по 2000 год.