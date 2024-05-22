Усик показал разбитые кулаки и синяки после победы над Фьюри
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик показал как выглядят его руки и лицо после победы над британцем Тайсоном Фьюри.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик показал как выглядят его руки и лицо после победы над британцем Тайсоном Фьюри.
Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри.
37-летний Усик в третий раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC), которым владел Фьюри.
Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории после британца Леннокса Льюиса, который владел тремя поясами по престижным версиям с 1999 по 2000 год.
Позднее стало известно, что Усик лишится пояса Международной боксерской федерации (IBF). Он будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.