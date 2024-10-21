Бетербиев: C Биволом мы расставили все точки над i

13 октября Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. После боя появилась информация о желании команды Бивола подать апелляцию на результат поединка, однако Дмитрий отказался участвовать в подаче апелляции.
«Думаю, с Биволом мы уже расставили все точки над i. Его команда из ничего пытается раздуть историю вокруг судейского вердикта, но я выиграл бой. Если бы было иначе, мне не отдали бы победу. Достаточно сказать, что в Эр-Рияде не присутствовали мои промоутеры — в отличие от представителей Дмитрия. Поэтому разговоры о том, насколько все было заслуженно, меня не беспокоят. Мне подняли руку — на этом все. Конечно, хотелось бы выиграть более уверенно, но имеем то, что имеем», — передает слова Бетербиева RT.
«На мой взгляд, нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно», — добавил абсолютный чемпион в полутяжелом весе.
Бетербиев является уроженцем Хасавюрта (Дагестан). В 2013 году он перебрался в Монреаль, где и началась его профессиональная карьера. В 2022 году Бетербиев получил канадский паспорт и начал выступать под флагом этой страны.
39- летний Бетербиев одержал 21 победу (20 — нокаутом) на профессиональном ринге. Примечательно, что бой с Биволом стал для Артура первым, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.