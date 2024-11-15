Майк Тайсон ударил Джейка Пола на битве взглядов: видео

Поединок состоится ближайшей ночью на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Ему предшествовала церемония взвешивания боксеров — Тайсон (103,6 кг) оказался на полкилограмма тяжелее своего соперника (103,1 кг).
После взвешивания боксеров подвели к финальной битве взглядов, в ходе которой «Железный Майк» дал пощечину своему будущему оппоненту.
«Разговоры окончены», — сказал Тайсон, после чего ушел со сцены.
Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях. На счету Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.
Поединок пройдет в формате восьми раундов по две минуты. Ориентировочное время начала поединка — 7:00 по московскому времени.