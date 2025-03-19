Боксер Усик получил степень доктора философии

Как сообщает источник, Усик успешно защитил диссертацию на тему «Административно правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта» в Харьковском национальном университете внутренних дел. Боксер получил степень доктора философии в области знаний «Право».
38-летний Усик поступил на заочное отделение университета в сентябре 2020 года. До этого он окончил Львовский государственный университет физической культуры и числился аспирантом в этом учебном заведении.
Напомним, в 2024 году Усик провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором боксер защитил титулы, победив единогласным решением судей.
В активе Александра Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения. Авторитетный американский журнал The Ring признал его лучшим боксером 2024 года.