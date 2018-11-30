Карякин предложил способ избавиться от коротких ничьих в матче на первенство мира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ответил на вопрос известной шахматистки Юдит Полгар.



Полгар спросила, как изменить нынешний формат матча, поскольку многие считают, что норвежец Магнус Карлсен так силен в рапиде и блице, что система оказывается несправедливой.



В недавно завершившемся матче за шахматную корону Магнус Карлсен и Фабиано Каруана сыграли все 12 классических партий вничью. Чемпион определился только на тай-брейке в быстрые шахматы.



«Нужно проводить матч из 11 или 13 партий, и чемпион мира решает, хочет он играть лишнюю партию белыми фигурами или нет. А игрок, которые сыграет больше партий белыми фигурами, обязан выиграть матч. В случае ничьей в матче, победа достается его сопернику, чаще игравшему черными. При таком формате мы не увидим коротких ничьих», — написал Карякин и обратился к новому президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу.