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18:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Карякин предложил способ избавиться от коротких ничьих в матче на первенство мира

Это может сработать.

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Источник: РИА "Новости"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ответил на вопрос известной шахматистки Юдит Полгар.

Полгар спросила, как изменить нынешний формат матча, поскольку многие считают, что норвежец Магнус Карлсен так силен в рапиде и блице, что система оказывается несправедливой.

В недавно завершившемся матче за шахматную корону Магнус Карлсен и Фабиано Каруана сыграли все 12 классических партий вничью. Чемпион определился только на тай-брейке в быстрые шахматы.

«Нужно проводить матч из 11 или 13 партий, и чемпион мира решает, хочет он играть лишнюю партию белыми фигурами или нет. А игрок, которые сыграет больше партий белыми фигурами, обязан выиграть матч. В случае ничьей в матче, победа достается его сопернику, чаще игравшему черными. При таком формате мы не увидим коротких ничьих», — написал Карякин и обратился к новому президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу.

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Илья Андреев

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