Текущие события
Футбол. Еврокубки
31.05
Севилья
Рома
П 4:1
11
Футбол. Зарубежный
2.06
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
3.06
СКА-Хабаровск
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
3.06
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
3.06
Динамо Мх
Алания
Футбол. Первый дивизион
3.06
Краснодар-2
Шинник
Все события
10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский гроссмейстер отказался играть на Кубке мира без флага и гимна

Российский гроссмейстер Сергей Карякин получил приглашение от Международной шахматной федерации (FIDE) выступить в Кубке мира, но отклонил его. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Российские шахматисты смогут сыграть на турнире в нейтральном статусе. Однако 33-летний россиянин в своем видеообращении заявил, что он против выступления на Кубке мира без флага и гимна России.

«Дорогие друзья, обращаюсь к вам по такому важному моменту. Дело в том, что я получил приглашение от FIDE на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал. Тем не менее я хотел бы услышать ваше мнение, потому что сильно опираюсь на своих подписчиков. Мне важно слышать слова вашей поддержки. Проголосуйте, как правильно поступить», — сказал Карякин.

Шахматист создал соответствующий опрос, где предложил своим подписчикам проголосовать, стоит ли ему выступать на Кубке мира без флага и гимна. В нем приняли участие около двух тысяч человек, 85% проголосовали за отказ от участия в турнире.

В 2015 году Карякин выиграл свой единственный Кубок мира по шахматам. Примечательно, что тогда турнир также проходил в Баку. На последнем Кубке мира, который в 2021 году прошел в Сочи, Карякин занял второе место.

Напомним, что в 2022 году Карякин получил дисквалификацию от FIDE после того, как он выступил с открытым письмом в поддержку СВО и политики президента России Владимира Путина. Позже россиянин заявил, что принципиально не будет участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Соловьев предложил расформировать «Зенит» ради интриги в РПЛ
Голубь прервал розыгрыш в матче Андрея Рублева на «Ролан Гаррос»
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь