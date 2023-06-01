Российский гроссмейстер отказался играть на Кубке мира без флага и гимна

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Российские шахматисты смогут сыграть на турнире в нейтральном статусе. Однако 33-летний россиянин в своем видеообращении заявил, что он против выступления на Кубке мира без флага и гимна России.

«Дорогие друзья, обращаюсь к вам по такому важному моменту. Дело в том, что я получил приглашение от FIDE на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал. Тем не менее я хотел бы услышать ваше мнение, потому что сильно опираюсь на своих подписчиков. Мне важно слышать слова вашей поддержки. Проголосуйте, как правильно поступить», — сказал Карякин.

Шахматист создал соответствующий опрос, где предложил своим подписчикам проголосовать, стоит ли ему выступать на Кубке мира без флага и гимна. В нем приняли участие около двух тысяч человек, 85% проголосовали за отказ от участия в турнире.

В 2015 году Карякин выиграл свой единственный Кубок мира по шахматам. Примечательно, что тогда турнир также проходил в Баку. На последнем Кубке мира, который в 2021 году прошел в Сочи, Карякин занял второе место.