Магнус Карлсен дисквалифицирован на ЧМ по рапиду из-за джинсов

«В пятницу был тяжелый день, я проиграл одну партию, мог проиграть еще пару, играл не очень хорошо, ситуация не была под контролем. Я едва успевал на начало второго дня, поэтому надел рубашку, накинул пиджак и, честно говоря, даже не подумал о джинсах. Я даже переобулся!



Сначала мне выписали штраф, что нормально, а после я получил предупреждение, что мне необходимо переодеться после восьмого тура. Я ответил: “Я переоденусь завтра, если это приемлемо”. И получил ответ: “Ты либо переоденешься сейчас, либо мы снимаем тебя”. В этот момент для меня ситуация стала делом принципа, и мы пришли к тому, что имеем сейчас! Честно говоря, я уже слишком стар, чтобы переживать о таких вещах. Завершу на этом турнир и поеду туда, где погода лучше, чем здесь.



Чаша моего терпения была почти полна с самого начала. Они могут навязывать свои правила, это нормально, но в ответ я скажу: “Хорошо, тогда я ухожу, идите к черту!” Мне жаль, что это затронет зрителей, надеюсь, вы хорошо отдохнете в праздничные дни, до встречи».