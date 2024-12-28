Магнус Карлсен дисквалифицирован на ЧМ по рапиду из-за джинсов

34-летний норвежец Карлсен пришел на турнир в джинсах, что нарушило правила соревнования. Также вопросы у организаторов по дресс-коду возникли к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему, который пришел на партию в спортивной обуви. Оба шахматиста были оштрафованы на 200 долларов.
Непомнящий подчинился правилам турнира и ушел переобуваться, тогда как норвежец пошел на принцип и отказался менять одежду, что в конечном итоге привело к дисквалификации.
«Правила ФИДЕ для чемпионатов мира по рапиду и блицу, включая дресс-код, призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников. Карлсен нарушил дресс-код, надев джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия. Главный арбитр сообщил Карлсену о нарушении, выписал штраф в размере 200 долларов и потребовал, чтобы он сменил одежду. К сожалению, шахматист отказался, и в результате он не был включен в пару для девятого раунда. Это решение было принято беспристрастно и в равной степени относится ко всем игрокам», — сказано в официальном заявлении ФИДЕ.
Карлсен не стал подавать апелляцию на это решение и публично выступил с критикой ФИДЕ.
«Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего. Приношу свои извинения зрителям — возможно, это глупый принцип, но мне не кажется, что это весело», — прокомментировал ситуацию Карлсен.
Позже в разговоре с шахматным блогером Леви Розманом экс-чемпион мира высказался еще резче.
«В пятницу был тяжелый день, я проиграл одну партию, мог проиграть еще пару, играл не очень хорошо, ситуация не была под контролем. Я едва успевал на начало второго дня, поэтому надел рубашку, накинул пиджак и, честно говоря, даже не подумал о джинсах. Я даже переобулся!
Сначала мне выписали штраф, что нормально, а после я получил предупреждение, что мне необходимо переодеться после восьмого тура. Я ответил: “Я переоденусь завтра, если это приемлемо”. И получил ответ: “Ты либо переоденешься сейчас, либо мы снимаем тебя”. В этот момент для меня ситуация стала делом принципа, и мы пришли к тому, что имеем сейчас! Честно говоря, я уже слишком стар, чтобы переживать о таких вещах. Завершу на этом турнир и поеду туда, где погода лучше, чем здесь.
Чаша моего терпения была почти полна с самого начала. Они могут навязывать свои правила, это нормально, но в ответ я скажу: “Хорошо, тогда я ухожу, идите к черту!” Мне жаль, что это затронет зрителей, надеюсь, вы хорошо отдохнете в праздничные дни, до встречи».
В знак протеста он также снялся с чемпионата мира по блицу, который пройдет с 30 по 31 декабря в Нью-Йорке.
После восьми сыгранных партий Карлсен набрал 5 очков и занимал 41-е место в турнирной таблице. Непомнящий имеет в активе 6,5 очков и располагается на 13-й строчке. Лидирует 18-летний российский шахматист Володар Мурзин, набравший 7 очков.
Чемпионат мира по рапиду завершится в субботу, 30 декабря.