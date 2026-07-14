FIDE изменила формат Кубка мира по шахматам

Начиная с 2027 года турнир будет состоять из двух этапов. Первый пройдет по швейцарской системе с контролем времени «45 минут + 30 секунд». На этой стадии мужчины будут разделены на четыре пула, а женщины — на два. Этап продлится пять дней.