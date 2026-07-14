FIDE изменила формат Кубка мира по шахматам

FIDE объявила об изменении формата проведения мужского и женского Кубков мира по шахматам. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
С 2005 года Кубок мира проходил по олимпийской системе. В последнем розыгрыше мужского турнира участвовали 206 шахматистов, а продолжительность соревнований составляла 27 дней.
Начиная с 2027 года турнир будет состоять из двух этапов. Первый пройдет по швейцарской системе с контролем времени «45 минут + 30 секунд». На этой стадии мужчины будут разделены на четыре пула, а женщины — на два. Этап продлится пять дней.
По его итогам в плей-офф выйдут по четыре лучших шахматиста из каждого мужского пула и по восемь лучших шахматисток из каждого женского. Таким образом, с ⅛ финала начнется стадия на выбывание.
Также увеличится число участников. В мужском турнире их станет 224 вместо 206, в женском — 128 вместо 103. Возрастет и призовой фонд: мужчины разыграют 2,3 млн долларов вместо прежних 2 млн, женщины — 1 млн долларов вместо 676 тысяч.