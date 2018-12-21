Мужчины выступают в произвольной программе на ЧР (видео)
В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.
В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.
В пятницу в произвольной программе определится чемпион России среди мужчин. Начало соревнований — 16:50 мск.
Напомним, что после короткой программы первое место с суммой 95.14 балла занимает Максим Ковтун.
Ранее в пятницу короткую программу представили женщин. С суммой 80.62 балла лидирует олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.