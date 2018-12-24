«Орсер должен попробовать русские пельмени». Болельщица Медведевой воплотила мем в жизнь
Женя назвала подарок странным.
Женя назвала подарок странным.
17-летняя блогерша из Петербурга Юля Терещенко рассказала Sports.ru, зачем бросила пачку пельменей фигуристке Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.
«В мае появилась новость, что Женя переходит к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Болельщики тут же вспомнили, что чемпионат России пройдет в Саранске и Брайану было бы здорово показать нашу страну, русскую культуру, покормить русскими блюдами. Это вылилось в мем, что Брайан должен попробовать русские пельмени.
За две недели до чемпионата России я решила: надо бросить пельмени после проката Медведевой, это сделаю я.
Приехала в Саранск, купила пельмени за 300 рублей в обычном супермаркете, на досмотре мне ничего не сказали. Хотела бросить пельмени после короткой программы, но Женя откатала не очень — отложила подарок на произвольную, где Женя уже улыбалась. Волновалась совсем
Запостила видео от первого лица в твиттер, пошли ретвиты, все смеялись, но
Конечно, это странный подарок. Вроде как Жене было смешно. Если бы ей было неприятно, она бы не вспомнила про пельмени. А она еще и видела этот мем,
Илья Андреев