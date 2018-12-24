«Орсер должен попробовать русские пельмени». Болельщица Медведевой воплотила мем в жизнь

17-летняя блогерша из Петербурга Юля Терещенко рассказала Sports.ru, зачем бросила пачку пельменей фигуристке Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.



«В мае появилась новость, что Женя переходит к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Болельщики тут же вспомнили, что чемпионат России пройдет в Саранске и Брайану было бы здорово показать нашу страну, русскую культуру, покормить русскими блюдами. Это вылилось в мем, что Брайан должен попробовать русские пельмени.



За две недели до чемпионата России я решила: надо бросить пельмени после проката Медведевой, это сделаю я.



Приехала в Саранск, купила пельмени за 300 рублей в обычном супермаркете, на досмотре мне ничего не сказали. Хотела бросить пельмени после короткой программы, но Женя откатала не очень — отложила подарок на произвольную, где Женя уже улыбалась. Волновалась совсем чуть-чуть, мне было смешно: воплотила мем в жизнь.