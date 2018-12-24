Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден НайтсОТ3
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе ШарксБ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз1
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл ЛивзОТ5
Детройт Ред Уингз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс3
Флорида Пантерз6
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБ2
Филадельфия Флайерз3
Все события
Фоторепортажи
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
15:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Орсер должен попробовать русские пельмени». Болельщица Медведевой воплотила мем в жизнь

Женя назвала подарок странным.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

17-летняя блогерша из Петербурга Юля Терещенко рассказала Sports.ru, зачем бросила пачку пельменей фигуристке Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.

«В мае появилась новость, что Женя переходит к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Болельщики тут же вспомнили, что чемпионат России пройдет в Саранске и Брайану было бы здорово показать нашу страну, русскую культуру, покормить русскими блюдами. Это вылилось в мем, что Брайан должен попробовать русские пельмени.

За две недели до чемпионата России я решила: надо бросить пельмени после проката Медведевой, это сделаю я.

Приехала в Саранск, купила пельмени за 300 рублей в обычном супермаркете, на досмотре мне ничего не сказали. Хотела бросить пельмени после короткой программы, но Женя откатала не очень — отложила подарок на произвольную, где Женя уже улыбалась. Волновалась совсем чуть-чуть, мне было смешно: воплотила мем в жизнь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Запостила видео от первого лица в твиттер, пошли ретвиты, все смеялись, но какой-то значительной реакции в первый день не было. Все случилось сегодня, когда Женя прокомментировала пельмени во время прямого эфира в инстаграме.

Конечно, это странный подарок. Вроде как Жене было смешно. Если бы ей было неприятно, она бы не вспомнила про пельмени. А она еще и видела этот мем, как-то лайкнула его в твиттере", — сообщила Терещенко.

Илья Андреев

Фигуристок-юниорок предложили убрать с чемпионатов России
Спортивный принцип. Кто представит РФ на ЧЕ по фигурному катанию
Год тенниса: камбэк Джоковича, прорыв Хачанова и сексизм
Иржи Гамза: Губерниев вредит российскому и мировому биатлону
Итальянская чемпионка ОИ поведала о «безумии» российских фанатов
Зимняя пауза «Спартака»: расписание, сборы, трансферы
Самодурова: Рада за себя, но жалко Туктамышеву
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь