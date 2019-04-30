Российская фигуристка выступит в образе Дейнерис из «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какой образ выбрала для нового сезона. 14-летняя спортсменка предстанет в роли одной из героинь популярного сериала «Игра престолов».



«В новом сезоне в произвольной программе я буду в образе Дейнерис Бурерожденной под музыку из сериала “Игра Престолов”. Основные композиции: Matt Bellamy — Pray (High Valyrian), Ramin Djawadi — The Night King», — написала Трусова в инстаграме.