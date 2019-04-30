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14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская фигуристка выступит в образе Дейнерис из «Игры престолов»

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Источник: AP 2019

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какой образ выбрала для нового сезона. 14-летняя спортсменка предстанет в роли одной из героинь популярного сериала «Игра престолов».

«В новом сезоне в произвольной программе я буду в образе Дейнерис Бурерожденной под музыку из сериала “Игра Престолов”. Основные композиции: Matt Bellamy — Pray (High Valyrian), Ramin Djawadi — The Night King», — написала Трусова в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученица Этери Тутберидзе выиграла серебро на чемпионате России-2019. В этом сезоне она каталась в произвольной программе под музыку Эрика Серра из фильма «Пятый элемент», а также под музыку японского композитора Томоясу Хотэя.

Илья Андреев

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