«Мозгов меньше, чем у двухлетнего малыша». Загитова влипла в очередной скандал
Российская фигуристка Алина Загитова выложила в своих соцсетях ролик, который спровоцировал волну критики в ее адрес.
Российская фигуристка Алина Загитова выложила в своих соцсетях ролик, который спровоцировал волну критики в ее адрес.
Чемпионка ОИ-2018 записала видео во время управления своим автомобилем на городской дороге. Так как одна рука была занята телефоном, управляла автомобилем она в этот момент лишь одной рукой.
К слову, это является нарушением п. 2.7 Правил дорожного движения, который запрещает водителю пользоваться телефоном во время вождения транспортного средства.
После этого в адрес Загитовой в ее официальном Telegram-канале посыпался шквал негативных комментариев:
Стоит отметить, что это не первый скандал Загитовой, связанный с нарушением правил дорожного движения. В 2019 году в соцсетях появился ролик, в котором фигуристка самостоятельно водит машину. На тот момент ей было 16 лет, что также является нарушением ПДД.