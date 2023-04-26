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15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Мозгов меньше, чем у двухлетнего малыша». Загитова влипла в очередной скандал

Российская фигуристка Алина Загитова выложила в своих соцсетях ролик, который спровоцировал волну критики в ее адрес.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионка ОИ-2018 записала видео во время управления своим автомобилем на городской дороге. Так как одна рука была занята телефоном, управляла автомобилем она в этот момент лишь одной рукой.

Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, это является нарушением п. 2.7 Правил дорожного движения, который запрещает водителю пользоваться телефоном во время вождения транспортного средства.

После этого в адрес Загитовой в ее официальном Telegram-канале посыпался шквал негативных комментариев:

  • Не дай бог вам с такой «умницей» на дороге встретиться;
  • Сиди рули ровно;
  • Отвлекаться на съемки видео за рулем это, конечно, трэш. Вроде человеку 20 лет, а мозгов меньше, чем у двухлетнего малыша;
  • Никто не идеален, но все должны думать головой. На дороге водитель несет ответственность не только за себя, но и за других. Не заметит машину, выезжающую из поворота, и все.

Стоит отметить, что это не первый скандал Загитовой, связанный с нарушением правил дорожного движения. В 2019 году в соцсетях появился ролик, в котором фигуристка самостоятельно водит машину. На тот момент ей было 16 лет, что также является нарушением ПДД.

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