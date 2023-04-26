«Мозгов меньше, чем у двухлетнего малыша». Загитова влипла в очередной скандал

Чемпионка ОИ-2018 записала видео во время управления своим автомобилем на городской дороге. Так как одна рука была занята телефоном, управляла автомобилем она в этот момент лишь одной рукой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=026ee8127d39ebd7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-211142944&hd=2&id=456240075&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, это является нарушением п. 2.7 Правил дорожного движения, который запрещает водителю пользоваться телефоном во время вождения транспортного средства.

После этого в адрес Загитовой в ее официальном Telegram-канале посыпался шквал негативных комментариев:

Не дай бог вам с такой «умницей» на дороге встретиться;

Сиди рули ровно;

Отвлекаться на съемки видео за рулем это, конечно, трэш. Вроде человеку 20 лет, а мозгов меньше, чем у двухлетнего малыша;

Никто не идеален, но все должны думать головой. На дороге водитель несет ответственность не только за себя, но и за других. Не заметит машину, выезжающую из поворота, и все.