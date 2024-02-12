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15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Татьяна Навка: Скорее всего, Валиева сможет выступать в моих шоу

Перед тем, как пригласить Камилу Валиеву, Навка ожидает ответа от команды спортсменки.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ответила на вопрос, сможет ли отбывающая дисквалификацию Камила Валиева принимать участие в ледовых шоу.

«Думаю, что сможет выступать в моих шоу. Ждем сейчас от ее команды полную расшифровку решений. Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать», — сказала Навка «Матч ТВ».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный триметазидин.

Ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» проходит в разных городах России.

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