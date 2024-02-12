Татьяна Навка: Скорее всего, Валиева сможет выступать в моих шоу
Перед тем, как пригласить Камилу Валиеву, Навка ожидает ответа от команды спортсменки.
Перед тем, как пригласить Камилу Валиеву, Навка ожидает ответа от команды спортсменки.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ответила на вопрос, сможет ли отбывающая дисквалификацию Камила Валиева принимать участие в ледовых шоу.
«Думаю, что сможет выступать в моих шоу. Ждем сейчас от ее команды полную расшифровку решений. Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать», — сказала Навка «Матч ТВ».
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный триметазидин.
Ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» проходит в разных городах России.