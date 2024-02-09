РУСАДА усилит работу с фигуристами после дела Камилы Валиевой

«В фигурном катании, несмотря на то, что это не рисковый вид спорта, периодически случаются нарушения антидопинговых правил, и это не только использование запрещенных в спорте субстанций, но в том числе фальсификация», — приводит ТАСС слова представителя РУСАДА.

Ранее в РУСАДА заявили, что будут контролировать соблюдение условий дисквалификации Камилой Валиевой.

В пробе Камилы Валиевой пробе были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. 29 января Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу спортсменки. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года. После публикации вердикта суда, были аннулированы результаты Камилы Валиевой на чемпионатах России и Европы, а также на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сборной России присудили бронзовые медали в командном турнире фигуристов, золото досталось США.