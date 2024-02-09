Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Сочи
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Эмполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Метц
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Айлендерс
Тампа-Бэй
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Ванкувер
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Калгари
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Виннипег
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Вашингтон
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Колорадо
52
Все события
Фоторепортажи
15Великий Кайзер
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

РУСАДА усилит работу с фигуристами после дела Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) усилит профилактические работы по нарушению антидопинговых правил фигуристами и их персоналом

Наверх
Источник: Sport24

«В фигурном катании, несмотря на то, что это не рисковый вид спорта, периодически случаются нарушения антидопинговых правил, и это не только использование запрещенных в спорте субстанций, но в том числе фальсификация», — приводит ТАСС слова представителя РУСАДА.

Ранее в РУСАДА заявили, что будут контролировать соблюдение условий дисквалификации Камилой Валиевой.

В пробе Камилы Валиевой пробе были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. 29 января Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу спортсменки. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года. После публикации вердикта суда, были аннулированы результаты Камилы Валиевой на чемпионатах России и Европы, а также на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сборной России присудили бронзовые медали в командном турнире фигуристов, золото досталось США.

В 2022 году РУСАДА открыло два дела по нарушениям антидопинговых правил в фигурном катании, в 2023-м — одно.

 Казахстан подал заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2028 году
Большунов и Фалеева выиграли первые золотые медали Спартакиады
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь