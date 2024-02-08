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12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Интервью Тутберидзе использовали как доказательство вины Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство использовало интервью Этери Тутберидзе Владимиру Познеру для доказательства вины фигуристки Камилы Валиевой, сообщается в мотивировочной части решения CAS.

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Источник: РИА "Новости"

Вчера, 7 февраля, CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Согласно документу, решение суда о дисквалификации спортсменки связано с несогласием комиссии CAS с объяснением фигуристки, согласно которому запрещенное вещество попало в ее организм в результате употребления клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства.

Отмечается также, что интервью тренера фигуристки Этери Тутберидзе использовалось WADA для доказательства вины Валиевой.

«В интервью в 2019 году госпожа Тутберидзе подтвердила, что мельдоний предоставлялся российским спортсменам для улучшения восстановления и поддержки сердечной мышцы, и что после того, как мельдоний был запрещен WADA в 2016 году, “пришлось искать что-то новое”, — сказано в документе.

29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. Дисквалификация российской спортсменки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Она лишилась золота Олимпийских игр в Пекине, а также медалей высшей пробы с чемпионата России и чемпионата Европы.

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