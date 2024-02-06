Стало известно, как РУСАДА будет следить за дисквалифицированной Валиевой
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает ТАСС, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ведет постоянный контроль за тем, как дисквалифицированные спортсмены и тренеры соблюдают условия отстранения за нарушения антидопинговых правил.
«РУСАДА, как любое национальное антидопинговое агентство, осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации. Часто такая информация приходит в агентство по конфиденциальному каналу на сайте РУСАДА »Сообщи о допинге«. В 2023 году было открыто пять дел по нарушению условий дисквалификации», — приводит ТАСС слова пресс-службы РУСАДА.
«При получении информации о возможном нарушении условий нахождения в дисквалификации отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена и/или персонала спортсмена. В случае подтверждения информации РУСАДА открывает дело по данному факту. Если устанавливается причастность иных лиц, также может быть открыто дело по нарушению, предусмотренному п. 4.9 Общероссийских антидопинговых правил, — соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица», — добавил представитель пресс-службы агентства.
После публикации вердикта суда, были аннулированы результаты Камилы Валиевой на чемпионатах России и Европы, а также на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сборная России лишилась золотой медали, которая досталась сборной США. Отстранение фигуристки от соревнований отсчитывается от 25 декабря 2021 года.