Стало известно, как РУСАДА будет следить за дисквалифицированной Валиевой

Как сообщает ТАСС, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ведет постоянный контроль за тем, как дисквалифицированные спортсмены и тренеры соблюдают условия отстранения за нарушения антидопинговых правил.

«РУСАДА, как любое национальное антидопинговое агентство, осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации. Часто такая информация приходит в агентство по конфиденциальному каналу на сайте РУСАДА »Сообщи о допинге«. В 2023 году было открыто пять дел по нарушению условий дисквалификации», — приводит ТАСС слова пресс-службы РУСАДА.

«При получении информации о возможном нарушении условий нахождения в дисквалификации отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена и/или персонала спортсмена. В случае подтверждения информации РУСАДА открывает дело по данному факту. Если устанавливается причастность иных лиц, также может быть открыто дело по нарушению, предусмотренному п. 4.9 Общероссийских антидопинговых правил, — соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица», — добавил представитель пресс-службы агентства.