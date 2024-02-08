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17:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда Тутберидзе убрала Камилу Валиеву с афиш ледовых шоу

Команда Этери Тутберидзе своих социальных сетях изменила вид афиш ледовых шоу после дисквалификации из-за допинга фигуристки Камилы Валиевой.

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После решения CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года были опубликованы две афиши предстоящих шоу, которые содержат информацию о мероприятии без фотографий спортсменок. На двух последних афишах, которые были опубликованы до решения CAS, присутствует Валиева и другие фигуристки.

Вчера, 7 февраля, CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Согласно документу, решение суда о дисквалификации спортсменки связано с несогласием комиссии CAS с объяснением фигуристки, согласно которому запрещенное вещество попало в ее организм в результате употребления клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства.

29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. Дисквалификация российской спортсменки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Она лишилась золота Олимпийских игр в Пекине, а также медалей высшей пробы с чемпионата России и чемпионата Европы.

 Команда Тутберидзе убрала Камилу Валиеву с афиш ледовых шоу
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