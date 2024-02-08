Команда Тутберидзе убрала Камилу Валиеву с афиш ледовых шоу

После решения CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года были опубликованы две афиши предстоящих шоу, которые содержат информацию о мероприятии без фотографий спортсменок. На двух последних афишах, которые были опубликованы до решения CAS, присутствует Валиева и другие фигуристки.

Вчера, 7 февраля, CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Согласно документу, решение суда о дисквалификации спортсменки связано с несогласием комиссии CAS с объяснением фигуристки, согласно которому запрещенное вещество попало в ее организм в результате употребления клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства.