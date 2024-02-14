Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребенка
Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в своих соцсетях сообщила, что ждет третьего ребенка.
Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в своих соцсетях сообщила, что ждет третьего ребенка.
«Я думаю, что 14 февраля — это отличный повод поделиться с вами прекрасной для нашей семьи новостью. Мы c Максимом Траньковым ждем встречи с тобой, наш малыш. Всех с праздником, любите и будьте любимыми всегда», — написала Волосожар.
37-летняя Волосожар и 40-летний Траньков состоят в браке с 2015 года. В 2017 году у фигуристов родилась дочь Анжелика, а в 2021 году появился сын Теодор.
Волосожар и Траньков являются олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в парном катании и командном турнире. Официально пара объявила о завершении карьеры в 2018 году, хотя фактически прекратила выступления за два года до этого.