Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Барыс
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Трактор
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Торпедо
Футбол. Зарубежный
21:00
Болонья
Фиорентина
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Детройт
84
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Ванкувер
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Каролина
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Нью-Джерси
24
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Сиэтл
Б
12
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Бавария
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Лос-Анджелес
70
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Тампа-Бэй
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Колорадо
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Анахайм
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Коламбус
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Сент-Луис
41
Все события
Фоторепортажи
16Лучшие фото Алины Загитовой
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в своих соцсетях сообщила, что ждет третьего ребенка.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что 14 февраля — это отличный повод поделиться с вами прекрасной для нашей семьи новостью. Мы c Максимом Траньковым ждем встречи с тобой, наш малыш. Всех с праздником, любите и будьте любимыми всегда», — написала Волосожар.

37-летняя Волосожар и 40-летний Траньков состоят в браке с 2015 года. В 2017 году у фигуристов родилась дочь Анжелика, а в 2021 году появился сын Теодор.

Волосожар и Траньков являются олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в парном катании и командном турнире. Официально пара объявила о завершении карьеры в 2018 году, хотя фактически прекратила выступления за два года до этого.

 Кулижников победил на дистанции 500 метров на Спартакиаде
10 самых романтичных поступков футболистов и их спутниц
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь