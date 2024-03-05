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14:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Тарасова предрекает Валиевой большую актерскую карьеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Камила Валиева могла бы многого добиться в киноиндустрии.

Источник: РИА "Новости"

Ранее 17-летняя фигуристка заявила, что участвует в кастингах для кино и телевизионных проектов.

«Я только могу приветствовать такие начинания наших спортсменов. Они молодые и выбирают свой путь в профессии, пытаясь себя в различных областях. Почему бы и нет? Что касается возможных ролей для Камилы, то я не являюсь режиссером, поэтому сложно сказать, в каких образах она могла бы проявить себя. Но она очень талантливая девушка и сможет добиться многого, если будет серьезно учиться актёрскому мастерству», — сказала Тарасова.

В прошлом году Валиева дебютировала в кино, сыграв эпизодическую роль в комедийном сериале «Котострофа». В декабре 2023 года фигуристка выступила в роли ведущей на музыкальной премии «Новая песня года».

29 января CAS принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе.

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Тарасова предрекает Валиевой большую актерскую карьеру
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