Валиева вошла в состав судейского жюри Высшей лиги КВН
Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года за нарушения антидопинговых правил, вошла в состав судейского жюри Высшей лиги КВН.
Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года за нарушения антидопинговых правил, вошла в состав судейского жюри Высшей лиги КВН.
«Мы начинаем КВН. ⅛ финала Высшей лиги», — подписала Валиева фото за судейским столиком, которым поделилась в телеграм-канале.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе.
Позднее Министерство спорта РФ исключило Камилу Валиеву из сборной России.
Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается 25 декабря 2021 года. Она сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.