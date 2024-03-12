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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Валиева вошла в состав судейского жюри Высшей лиги КВН

Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года за нарушения антидопинговых правил, вошла в состав судейского жюри Высшей лиги КВН.

«Мы начинаем КВН. ⅛ финала Высшей лиги», — подписала Валиева фото за судейским столиком, которым поделилась в телеграм-канале.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе.

Позднее Министерство спорта РФ исключило Камилу Валиеву из сборной России.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается 25 декабря 2021 года. Она сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.

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