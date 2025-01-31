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Илья Авербух рассказал о погибшем в авиакатастрофе Кирсанове

Илья Авербух заявил, что хорошо знал погибшего в авиакатастрофе близ Вашингтона бывшего фигуриста из России Александра Кирсанова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Хореограф и продюсер Илья Авербух выразил соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего фигуриста Александра Кирсанова, который погиб в авиакатастрофе под Вашингтоном.

«Это был очень хороший и открытый парень, и еще молодой. Конечно, это очень большая трагедия для всех, как и история Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Все они были очень добрыми и открытыми ребятами, которых я буду всегда помнить. Я их не видел уже больше 25 лет, но всех помню очень хорошо», — приводит его слова РИА Новости.

В своей карьере 46-летний Кирсанов выступал в танцах на льду под флагами России, Азербайджана и США. Он выиграл азербайджанское национальное первенство в паре с Барбарой Хэнли, а также оказывался на шестой позиции этапа Гран-при в Америке (Skate America), когда выступал за США с Кристи Моксли. После завершения карьеры фигуриста он начал тренировать.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находились 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

На борту самолета также находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская.