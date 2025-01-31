Илья Авербух рассказал о погибшем в авиакатастрофе Кирсанове

«Это был очень хороший и открытый парень, и еще молодой. Конечно, это очень большая трагедия для всех, как и история Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Все они были очень добрыми и открытыми ребятами, которых я буду всегда помнить. Я их не видел уже больше 25 лет, но всех помню очень хорошо», — приводит его слова РИА Новости.