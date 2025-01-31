Спасители нашли тело фигуристки Шишковой, погибшей в авиакатастрофе

Американским спасателям удалось обнаружить тела 40 человек, погибших в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном, в том числе и тело Евгении Шишковой.
Известно, что в самолете также находился супруг Шишковой Вадим Наумов, его тело пока так и не было обнаружено. На месте трагедии находился только их сын Максим. Об этом сообщила мать Наумова «Комсомольской правде».
Ранее директор спортивного клуба Бостона Дуг Зегибе подтвердил смерть шести человек из него, включая Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Всего на борту находилось 14 спортсменов клуба.
Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах, часть тел погибших вынесена течением реки Потомак на берег, остальные находятся под водой. Для спасателей пока недоступна хвостовая часть упавшего самолета, которая полностью ушла под воду. Есть вероятность, что оставшиеся тела находятся именно там.
Напомним, 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 американской авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 вблизи. Трагедия произошла около Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На момент крушения в самолете находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.