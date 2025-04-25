Гном Гномыч, Майя Самойлова и другие: как звезды готовят детей к большому спорту

В январе этого года Дмитрий Тарасов, бывший полузащитник сборной России по футболу, отвел своего трехлетнего сына на тренировку. Изначально он противился и спорил с женой, заявив, что ему не хочется, чтобы его имя использовали в личных целях. Но после первого занятия отец сообщил в соцсетях, что они и дальше будут развиваться в этом направлении, и добавил: «Скоро увидим младшего Тарасова на поле?».