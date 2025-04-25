Гном Гномыч, Майя Самойлова и другие: как звезды готовят детей к большому спорту

Некоторые малыши идут по стопам чемпионов в семье, другие попадают в зал по воле амбициозных мам и пап. Кто-то действительно влюбляется в спорт с первого занятия, а кто-то будто выполняет чью-то мечту. Рассказываем, как живут юные спортсмены из знаменитых семей — и чем им приходится жертвовать ради медалей, дисциплины и лайков в соцсетях.
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко: спортивная карьера с трех лет
С трех лет график Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч, расписан по минутам: три тренировки по фигурному катанию в день, занятия в спортзале, интервью, фотосессии и съемки в рекламе. В соцсетях мнения разделились: одни — восхищаются трудолюбием и целеустремленностью парня, а другие — считают, что ребенок вкалывает и реализует амбиции родителей.
Гном Гномыч признается: «Если человек профессионал, то для него все будет в плюс». Кажется, что он наслаждается своей жизнью: в редкие выходные играет в футбол, ездит на мотоцикле, рыбачит и проводит время с семьей. Но хейтеров это не останавливает.
После победы на соревнованиях в Красногорске в январе 2025 года, где он был единственным участником в своей возрастной категории, на парня обрушился шквал критики. В одном из интервью 12-летний подросток ответил: «Ой, я не обращаю на это внимания. Вообще не интересует такое». А его мама и по совместительству пиарщик Яна Рудковская колко отметила: «Собаки лают, а караван идет».
Пока одни спорят, стал ли юноша заложником амбиций звездных родителей, Александр постепенно движется к своим целям, и ближайшая из них — победа на чемпионате России.
Дочь Оксаны Самойловой: гимнастика и первые шаги в кино
Младшая дочь Джигана Майя идет по стопам своих сестер и занимается гимнастикой и танцами с трех лет. Оксана Самойлова отмечает: «Лея и Майя нашли себя в воздушной гимнастике. Они ездят на тренировки, ждут каждое занятие и невероятно наслаждаются этим. Кто знал, что для нас то самое — это воздушная гимнастика».
Судя по соцсетям, Самойлова не стремится сделать из дочери чемпионку и не показывает каждую ее тренировку — она дает ей свободу пробовать разное. Например, Майя уже дебютировала в сериале «Бедные смеются, богатые плачут», а ее модельная внешность и уверенность перед камерой заставляют подписчиков гадать: станет ли девочка новой звездой или выберет спортивную карьеру?
Сын Дмитрия Тарасова: футбол с папой и групповые тренировки
В январе этого года Дмитрий Тарасов, бывший полузащитник сборной России по футболу, отвел своего трехлетнего сына на тренировку. Изначально он противился и спорил с женой, заявив, что ему не хочется, чтобы его имя использовали в личных целях. Но после первого занятия отец сообщил в соцсетях, что они и дальше будут развиваться в этом направлении, и добавил: «Скоро увидим младшего Тарасова на поле?».
Алексей занимается в команде с тренером, но иногда именитый отец проводит индивидуальные занятия. Пока родители редко выкладывают кадры с футбольных тренировок сына, предпочитая показывать семейные моменты. Остается только гадать: футбол — временное увлечение или начало большой спортивной карьеры. Но одно можно сказать точно — у Алексея есть искренний интерес к игре и, возможно, лучший наставник. Поэтому есть все шансы, что через 15 лет мы увидим нового Тарасова в составе сборной России.
Сын Анны Седоковой: баскетбол после трагедии в семье
Анна Седокова всегда поощряла увлечения своих детей спортом. Старшая дочь Алина раньше профессионально занималась гимнастикой и теннисом, но позже сменила приоритеты и стала модным блогером. Средняя, Моника, сейчас живет в США с отцом и почти не появляется в соцсетях певицы. А вот младший сын Гектор — настоящий фанат баскетбола.
Для мальчика это не просто спорт. В декабре 2024 года его отчим, баскетболист Янис Тимма, добровольно ушел из жизни. Эта трагедия сильно отразилась на всей семье. С тех пор баскетбол стал для Гектора способом справляться с болью утраты и сохранять эмоциональную связь с Янисом. Анна трогательно написала в соцсетях: «Каждую свою игру он посвящает Янису и играет в его майке. Он был лучшим отцом и навсегда им остается».
По словам певицы, сын с удовольствием ходит на тренировки и с усердием занимается. Подписчики поддерживают Гектора, считая его примером стойкости, а сам спорт — способом исцеления.
Кто-то из этих детей по-настоящему любит спорт, кто-то пока просто пробует разные занятия, а кто-то, возможно, воплощает мечту своих родителей. Но у всех за плечами — тренировки, режим и публичное внимание с самого детства. Станут ли они чемпионами или выберут другой путь — покажет время. Главное, что каждый из них уже учится терпению, дисциплине и умению идти к цели — даже когда это дается непросто.
Автор: Елена Дьяченко