Уходили навсегда, но вернулись: 3 громких камбэка в фигурном катании

Фигурное катание — спорт, в котором прощание с соревновательной карьерой не всегда означает полный уход со льда. Многие выбирают возвращение, но уже в новых ролях: на шоу, в качестве наставников или медийных личностей. Ниже истории трех российских чемпионок, которые спустя годы после завершения карьеры вновь вернулись в мир фигурного катания.
Ирина Слуцкая — возвращение на лед ради шоу и учеников
После окончания соревновательной карьеры в 2007 году Ирина Слуцкая не ушла из мира фигурного катания. Она успешно реализовалась на телевидении, создала собственные сборы и турниры для молодых спортсменов, а в последние годы все активнее участвует в ледовых шоу. Например, «Ледниковый период» — популярное телевизионное шоу, где звезды учатся кататься и выступают вместе с профессионалами. А также «Art on Ice» — международное шоу с сильными номерами и живой музыкой.
Кроме выступлений, Ирина активно развивает свою школу фигурного катания в Москве. Там она проводит тренировки и мастер-классы, передавая опыт новым поколениям. Публика и поклонники тепло относятся к ней — в соцсетях много восторженных отзывов о ее мастерстве и харизме, которая не потерялась за годы вне соревнований.
Аделина Сотникова — неожиданное возвращение после молчания
Аделина Сотникова навсегда вошла в историю российского фигурного катания, став первой девушкой из страны, завоевавшей золото в женском одиночном катании на Олимпиаде. Мало кто мог представить, что спустя шесть лет Аделина завершит спортивную карьеру из-за здоровья. Спортсменка перенесла операцию, установив импланты в позвоночник.
После ухода из профессионального спорта Аделина надолго отошла от публичности. Известно, что она открыла собственный салон красоты, а в конце 2022 года Сотникова порадовала фанатов новостью о рождении ребенка.
Последние годы она начала снова активно появляться на льду в различных телевизионных шоу, участвовать в разных проектах, включая шоу Татьяны Навки. Но главное ее занятие сейчас — школа фигурного катания, где Сотникова помогает юным спортсменам строить свои пути в спорте.
Евгения Медведева — на льду чаще, чем в спортзале
Евгения Медведева завершила спортивную карьеру в 2021 году, но сейчас она проводит на катке даже больше времени, чем раньше — только теперь выступает в шоу и разных проектах.
Одним из главных ее проектов стало шоу «Ледниковый период». Там Евгения каталась в паре с известными артистами. Зрители в соцсетях не уставали хвалить ее: говорят, что Медведева на льду снова раскрывается и выглядит очень живо и энергично.
Кроме «Ледникового периода», Евгения выступает в гастрольных ледовых шоу, снимается в рекламе и шоу. Евгения говорит, что лед для нее — это больше, чем спорт, это место, где она может выражать свои чувства и эмоции. В социальных сетях у нее сотни тысяч подписчиков, которые следят за ее жизнью и проектами, а не только за спортивными результатами.
Уход из соревновательного спорта — не конец пути, а начало новой главы. Возвращаясь на лед, многие находят новые роли: артисты на шоу, в тренерской работе или медиа, сохраняя любовь к своему делу и вдохновляя поклонников.