Роднина: уровень российского фигурного катания немного упал

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что уровень российского фигурного катания снизился за время отсутствия спортсменов на международных соревнованиях.
«Наш уровень фигурного катания так или иначе упал за время отстранения. Но не сильно. Просто по той причине, что не было возможности соревноваться с лучшими из лучших. Наших спортсменов этой возможности лишили. А прогресс невозможен в условиях отстранения. Так устроен спорт. Это показала и Олимпиада. Но, думаю, те спортсмены, которые будут допущены до турниров ISU, быстро наверстают упущенное», — сказала Роднина в интервью корреспонденту «Советского спорта» Михаилу Можаровскому.
Российские фигуристы не участвовали в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев с марта 2022 года. В сезоне-2025/26 ограниченное число спортсменов получило возможность выступить в олимпийской квалификации и на Играх в нейтральном статусе.
30 июня 2026 года ISU объявил о возвращении россиян и белорусов на международные турниры в сезоне-2026/27 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Они смогут выступать без национальной формы, флага и гимна при отсутствии нарушений требований нейтральности.
Квоты будут ограничены условиями, которые применяются к федерациям в первый сезон участия. Ограничения для российских и белорусских официальных лиц пока сохраняются.