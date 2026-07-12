Роднина: уровень российского фигурного катания немного упал

«Наш уровень фигурного катания так или иначе упал за время отстранения. Но не сильно. Просто по той причине, что не было возможности соревноваться с лучшими из лучших. Наших спортсменов этой возможности лишили. А прогресс невозможен в условиях отстранения. Так устроен спорт. Это показала и Олимпиада. Но, думаю, те спортсмены, которые будут допущены до турниров ISU, быстро наверстают упущенное», — сказала Роднина в интервью корреспонденту «Советского спорта» Михаилу Можаровскому.