Татьяна Тарасова не согласилась с Плющенко о деградации фигуристов

Ранее Плющенко объяснил переход своего 13-летнего сына-фигуриста Александра в сборную Азербайджана бесперспективностью выступлений внутри России: «Ездить там в Киров, Пермь — это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов».
«Слова Плющенко о деградации российских фигуристов? Не хочу вступать в полемику с Женей, но я всегда говорила, что мы продолжаем оставаться конкурентоспособными. Продолжаю так считать и сейчас. Понимаю, что нашим спортсменам и тренерам это дается только нечеловеческими усилиями. Отстранение — большая гадость по отношению к нам. Всем очевидно, что оно нанесло большой вред целому поколению российского фигурного катания. Несмотря на это, я не считаю, что сейчас наши спортсмены деградируют. Мы продолжаем заниматься тем, что хорошо умеем», — сказала Тарасова.
О смене спортивного гражданства Плющенко-младшего стало известно в мае: исполком российской федерации одобрил переход, а вместе с сыном олимпийского чемпиона под флаг Азербайджана перебралась и ученица его академии Вероника Жилина. Решение вызвало бурную дискуссию еще и потому, что сам Плющенко-старший прежде публично критиковал спортсменов, меняющих гражданство. Дебютировать на международных стартах Александр сможет уже в сезоне-2026/27.
Пикантности ситуации добавляет и тайминг: в конце июня ISU допустил российских и белорусских фигуристов к своим турнирам в нейтральном статусе — до этого отстранение, введенное в 2022 году, оставляло спортсменам лишь внутренний календарь. Сам Александр Плющенко уже заявил, что не жалеет о переходе и не считает, что поспешил.