Жулин опроверг слова Плющенко о деградации фигурного катания

«Не считаю, что российское фигурное катание в последние годы каким-то образом деградирует. Конечно, очень жаль, что мы не участвуем в международных соревнованиях, но никакого регресса у нас нет. Аделия Петросян и Петр Гуменник на Олимпиаде откатались великолепно, и все еще раз увидели, что Россия остается в тренде. Наше фигурное катание продолжает развиваться», — приводит слова Жулина Sport24.