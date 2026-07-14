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Жулин опроверг слова Плющенко о деградации фигурного катания

Ранее Евгений Плющенко назвал дегарадацией катание российских фигуристов в регионах страны.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин не согласился с мнением двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о регрессе российских фигуристов.

«Не считаю, что российское фигурное катание в последние годы каким-то образом деградирует. Конечно, очень жаль, что мы не участвуем в международных соревнованиях, но никакого регресса у нас нет. Аделия Петросян и Петр Гуменник на Олимпиаде откатались великолепно, и все еще раз увидели, что Россия остается в тренде. Наше фигурное катание продолжает развиваться», — приводит слова Жулина Sport24.

Ранее Плющенко заявил, что решение его сына Александра выступать под флагом Азербайджана связано с тем, что выступления на российских соревнованиях в регионах являются «деградацией наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой с нового сезона. Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты смогут выступать в нейтральном статусе.

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