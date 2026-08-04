Путин наградил Тамару Москвину орденом Почета

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Москвину Тамару Николаевну», — говорится в документе.
Москвиной в июне исполнилось 85 лет. В бытность спортсменкой она выступала в парном и одиночном катании, шесть раз становилась чемпионкой СССР, была вице-чемпионкой мира и Европы, участвовала в Олимпийских играх 1968 года.
После завершения карьеры Москвина стала успешным тренером. Под ее руководством олимпийскими чемпионами стали Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года и чемпионами мира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Чемпионами Европы — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Всего подопечные Москвиной завоевали десятки медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.