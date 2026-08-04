Путин наградил Тамару Москвину орденом Почета

После завершения карьеры Москвина стала успешным тренером. Под ее руководством олимпийскими чемпионами стали Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года и чемпионами мира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Чемпионами Европы — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Всего подопечные Москвиной завоевали десятки медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.