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Путин наградил Тамару Москвину орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил заслуженного тренера по фигурному катанию Тамару Москвину орденом Почета.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Москвину Тамару Николаевну», — говорится в документе.

Москвиной в июне исполнилось 85 лет. В бытность спортсменкой она выступала в парном и одиночном катании, шесть раз становилась чемпионкой СССР, была вице-чемпионкой мира и Европы, участвовала в Олимпийских играх 1968 года.

После завершения карьеры Москвина стала успешным тренером. Под ее руководством олимпийскими чемпионами стали Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года и чемпионами мира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Чемпионами Европы — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Всего подопечные Москвиной завоевали десятки медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.